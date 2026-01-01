ThinkDashboard הוא לוח מחוונים מינימליסטי לאחסון עצמי של סימניות, שנבנה ב-Go וב-JavaScript טהור, עבור אנשים שרוצים דף התחלה מהיר לדפדפן ללא העומס של לוחות מחוונים טיפוסיים של homelab. סימניות מקובצות לקטגוריות, מאורגנות על פני מספר דפים, ומוצגות באמצעות ממשק נקי מבוסס טקסט שנטען באופן מיידי במחשבים שולחניים ובניידים.

לכל סימנייה ניתן להקצות קיצור מקלדת, כך שפתיחת יעד תכוף מהירה כמו לחיצה על מקש — ללא עכבר, ללא תפריט חיפוש נפתח, ללא הרחבות צד שלישי. כל הנתונים נמצאים בקבצי JSON על כרך קבוע, מה שהופך גיבויים לפשוטים ושומר את אוסף הסימניות שלך במלואו על ה-VPS שלך במקום בשירות סימניות מתארח.