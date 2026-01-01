פרסו ThinkDashboard בלחיצה אחת.
לוח מחוונים קל משקל לסימניות באירוח עצמי, עם קיצורי מקלדת וממשק מינימליסטי מבוסס טקסט.
בחרו תוכנית VPS עבור ThinkDashboard
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ThinkDashboard
ThinkDashboard הוא לוח מחוונים מינימליסטי לאחסון עצמי של סימניות, שנבנה ב-Go וב-JavaScript טהור, עבור אנשים שרוצים דף התחלה מהיר לדפדפן ללא העומס של לוחות מחוונים טיפוסיים של homelab. סימניות מקובצות לקטגוריות, מאורגנות על פני מספר דפים, ומוצגות באמצעות ממשק נקי מבוסס טקסט שנטען באופן מיידי במחשבים שולחניים ובניידים.
לכל סימנייה ניתן להקצות קיצור מקלדת, כך שפתיחת יעד תכוף מהירה כמו לחיצה על מקש — ללא עכבר, ללא תפריט חיפוש נפתח, ללא הרחבות צד שלישי. כל הנתונים נמצאים בקבצי JSON על כרך קבוע, מה שהופך גיבויים לפשוטים ושומר את אוסף הסימניות שלך במלואו על ה-VPS שלך במקום בשירות סימניות מתארח.
פיצ'רים עיקריים של ThinkDashboard
קיצורי מקלדת
הקצו מקש לכל סימניה ופתחו אותה מיידית מלוח הבקרה בלי לגעת בעכבר.
ממשק משתמש טקסטואלי מינימליסטי
ממשק מבוסס טקסט נקי שומר על המיקוד בקישורים שלכם במקום בווידג'טים, לוחות מזג אוויר או אריחי שירות.
סימניות מסווגות
ארגנו קישורים לקטגוריות מותאמות אישית הפרוסות על פני מספר דפי לוח מחוונים להפרדה ברורה של הקשרים.
התאמה אישית של ערכת נושא
החליפו בין ערכות נושא כהות ובהירות או בנו וריאציות צבע מותאמות אישית ללא הגבלה ישירות מדף התצורה.
אחסון קבצי JSON
כל הסימניות, הדפים וההגדרות מאוחסנים כקובצי JSON רגילים בנפח אחסון קבוע לגיבויים קלים ובקרת גרסאות.
עיצוב רספונסיבי
פריסה מתאימה לטלפונים ולטאבלטים, כך שדף הבית שלכם מהיר באותה מידה לשימוש גם מחוץ למחשב השולחני.
למה להריץ את ThinkDashboard על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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