Tandoor Recipes היא פלטפורמת קוד פתוח עשירה בתכונות לניהול מתכונים לארגון חיי הבישול שלכם. היא מאפשרת לייבא מתכונים מכל אתר, לתכנן ארוחות שבועיות, ליצור רשימות קניות ולשתף ספרי בישול עם המשפחה — הכל מממשק אינטרנט נקי ונגיש מכל מכשיר. נבנתה על ידי קהילת ה-self-hosting, היא שמה את אוסף המתכונים שלכם בשליטתכם ללא פרסומות, מנויים או איסוף נתונים.

אירוח עצמי של Tandoor על ה-VPS שלכם שומר את כל המתכונים, תוכניות הארוחות ורשימות הקניות שלכם פרטיים ונגישים מכל מקום. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין ושילוב Traefik HTTPS. המשתמש הראשון שנרשם הופך למנהל המערכת — השביתו הרשמות ציבוריות לאחר יצירת החשבון שלכם.