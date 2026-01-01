מערכת לניהול מתכונים באחסון עצמי, עם תכנון ארוחות, רשימות קניות וארגון ספרי בישול.
בחרו תוכנית VPS עבור Tandoor Recipes
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tandoor Recipes
Tandoor Recipes היא פלטפורמת קוד פתוח עשירה בתכונות לניהול מתכונים לארגון חיי הבישול שלכם. היא מאפשרת לייבא מתכונים מכל אתר, לתכנן ארוחות שבועיות, ליצור רשימות קניות ולשתף ספרי בישול עם המשפחה — הכל מממשק אינטרנט נקי ונגיש מכל מכשיר. נבנתה על ידי קהילת ה-self-hosting, היא שמה את אוסף המתכונים שלכם בשליטתכם ללא פרסומות, מנויים או איסוף נתונים.
אירוח עצמי של Tandoor על ה-VPS שלכם שומר את כל המתכונים, תוכניות הארוחות ורשימות הקניות שלכם פרטיים ונגישים מכל מקום. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין ושילוב Traefik HTTPS. המשתמש הראשון שנרשם הופך למנהל המערכת — השביתו הרשמות ציבוריות לאחר יצירת החשבון שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Tandoor Recipes
ייבוא מתכון
ייבאו מתכונים מכל אתר אינטרנט עם ניתוח אוטומטי של מרכיבים, הוראות ומידע תזונתי.
תכנון ארוחות
תכננו ארוחות לשבוע עם לוח שנה של גרירה ושחרור וצרו באופן אוטומטי רשימות קניות ממתכונים מתוכננים.
רשימות קניות
צרו ושתפו רשימות קניות המשלבות מרכיבים ממגוון מתכונים עם מיזוג כמויות אוטומטי.
ארגון ספר מתכונים
ארגנו מתכונים בספרי בישול, תייגו באמצעות מילות מפתח, וחפשו בכל האוסף שלכם באופן מיידי.
שיתוף רב-משתמשים
שתפו מרחבי מתכונים עם בני משפחה, לכל אחד מהם תוכניות ארוחות ורשימות קניות משלו.
מעקב תזונתי
עקבו אחר קלוריות ומאקרו למתכון עם נתונים תזונתיים ממתכונים מיובאים או הזנה ידנית.
למה להריץ את Tandoor Recipes על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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