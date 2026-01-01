התקינו TimeTagger בלחיצה אחת.
מעקב זמן אישי ממוקד פרטיות עם ציר זמן אינטראקטיבי, תגיות, דוחות וזרימת עבודה מובנית של פומודורו.
בחרו תוכנית VPS עבור TimeTagger
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם TimeTagger
TimeTagger הוא מעקב זמן מבוסס-ווב בקוד פתוח, הבנוי סביב ציר זמן אינטראקטיבי ותהליך עבודה מבוסס-תגים, במקום היררכיות פרויקטים נוקשות. מיועד לפרילנסרים, יועצים ואנשים שמחייבים לפי שעה, הוא מחליף תוכנת גיליונות זמנים מסורבלת בממשק משתמש מהיר וידידותי למקלדת שפועל בכל דפדפן מודרני ומסתנכרן בין מכשירים.
אירוח עצמי של TimeTagger על שרת VPS משלכם שומר כל דקה מתועדת, תג לקוח וייצוא חשבוניות בשליטתכם המלאה — ללא צד שלישי מסוג SaaS שיחזיק את היסטוריית החיובים שלכם כבת ערובה, ללא עמלות לפי משתמש, וללא סיכון שחשבון ייסגר במהלך שבוע עמוס.
פיצ'רים עיקריים של TimeTagger
ציר זמן אינטראקטיבי
דמיינו את היום שלכם על ציר זמן עם זום, שבו תוכלו לגרור, לשנות גודל ולפצל רשומות כדי להתאים בדיוק לאופן שבו העבודה התרחשה.
מעקב מבוסס תגים
דלגו על עצי פרויקטים נוקשים ותייגו עבודה עם תגיות חופשיות, כך שאותה רשומה יכולה להשתייך ללקוח, למשימה ולקוד חיוב בו-זמנית.
דוחות PDF ו-CSV
צרו דוחות מסוננים לפי תגית, תקופה או יעד וייצאו אותם כקובצי PDF או CSV לצורך חשבוניות, הנהלת חשבונות ועדכוני צוות.
מטרות ו-Pomodoro
הגדירו יעדי שעות יומיים, שבועיים או חודשיים והפעילו סשנים ממוקדים של פומודורו ישירות בתוך הכלי למעקב — אין צורך באפליקציות נוספות.
סינכרון בין התקנים
עקבו משולחן העבודה, מטאבלט או מטלפון עם ממשק המשתמש האינטרנטי הרספונסיבי, וכל שינוי יסונכרן בחזרה אל השרת שלכם באירוח עצמי באופן אוטומטי.
פרטיות בתכנון
כל הרשומות נמצאות במסד נתונים מקומי של SQLite ב-VPS שלכם, כך ששמות לקוחות, שעות ונתוני חיוב לעולם אינם מגיעים לענן צד שלישי.
למה להריץ את TimeTagger על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
בודק...
השקה מקומית. צמיחה גלובלית
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
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