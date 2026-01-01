התקינו את Profilarr בלחיצה אחת.
כלי אוטומציה שמסנכרן פרופילי איכות ופורמטים מותאמים אישית ממאגרי נתונים קהילתיים למופעי Radarr ו-Sonarr שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Profilarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Profilarr
Profilarr מחברת את מופעי Radarr ו-Sonarr המתארחים עצמאית שלכם למסדי נתונים מתוחזקים על ידי הקהילה של פרופילי איכות ופורמטים מותאמים אישית, ומחילה תצורות שנבדקו באופן אוטומטי במקום לדרוש הזנה ידנית. היא מחליפה שעות של כוונון לכל מופע בפעולת סנכרון אחת, ושומרת על כל אפליקציית arr בערימה שלכם מיושרת עם תקני הקהילה העדכניים ביותר.
אירוח עצמי של Profilarr לצד ערימת המדיה שלכם פירושו שעדכוני פרופיל מתרחשים לפי לוח הזמנים שלכם, עם נראות מלאה למה השתנה ומדוע — ללא תלות בשירותים חיצוניים לדחיפת תצורה לאפליקציות המקומיות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Profilarr
אוטומציית סנכרון פרופיל
מושך פרופילי איכות ממאגרי נתונים קהילתיים מרוחקים ומחיל אותם על Radarr ו-Sonarr ללא העתקה-הדבקה ידנית בין מופעים.
ניהול פורמט מותאם אישית
מסנכרן הגדרות פורמט מותאמות אישית וציונים כך שכל מופע במערך שלך ישתמש באותה תצורה שנבדקה.
תמיכה בריבוי מופעים
מנהל מספר מופעי Radarr ו-Sonarr מממשק יחיד, שומר על כולם עקביים מבלי לשכפל מאמץ.
ממשק משתמש אינטרנטי כלול
ממשק מבוסס דפדפן לניהול חיבורים, הפעלת סנכרונים וסקירת שינויים מיושמים — אין צורך ב-SSH או CLI.
תצורה מתמידה
כל פרטי ההתחברות של המופע ומצב הסנכרון מאוחסנים בנפח Docker ייעודי, השורד הפעלות מחדש של קונטיינרים ושדרוגי אימג'ים.
למה להריץ את Profilarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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