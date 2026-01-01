Profilarr מחברת את מופעי Radarr ו-Sonarr המתארחים עצמאית שלכם למסדי נתונים מתוחזקים על ידי הקהילה של פרופילי איכות ופורמטים מותאמים אישית, ומחילה תצורות שנבדקו באופן אוטומטי במקום לדרוש הזנה ידנית. היא מחליפה שעות של כוונון לכל מופע בפעולת סנכרון אחת, ושומרת על כל אפליקציית arr בערימה שלכם מיושרת עם תקני הקהילה העדכניים ביותר.

אירוח עצמי של Profilarr לצד ערימת המדיה שלכם פירושו שעדכוני פרופיל מתרחשים לפי לוח הזמנים שלכם, עם נראות מלאה למה השתנה ומדוע — ללא תלות בשירותים חיצוניים לדחיפת תצורה לאפליקציות המקומיות שלכם.