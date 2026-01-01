עד 69% הנחה עבור Profilarr

התקינו את Profilarr בלחיצה אחת.

כלי אוטומציה שמסנכרן פרופילי איכות ופורמטים מותאמים אישית ממאגרי נתונים קהילתיים למופעי Radarr ו-Sonarr שלכם.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Profilarr בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Profilarr

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Profilarr

Profilarr מחברת את מופעי Radarr ו-Sonarr המתארחים עצמאית שלכם למסדי נתונים מתוחזקים על ידי הקהילה של פרופילי איכות ופורמטים מותאמים אישית, ומחילה תצורות שנבדקו באופן אוטומטי במקום לדרוש הזנה ידנית. היא מחליפה שעות של כוונון לכל מופע בפעולת סנכרון אחת, ושומרת על כל אפליקציית arr בערימה שלכם מיושרת עם תקני הקהילה העדכניים ביותר.

אירוח עצמי של Profilarr לצד ערימת המדיה שלכם פירושו שעדכוני פרופיל מתרחשים לפי לוח הזמנים שלכם, עם נראות מלאה למה השתנה ומדוע — ללא תלות בשירותים חיצוניים לדחיפת תצורה לאפליקציות המקומיות שלכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Profilarr

אוטומציית סנכרון פרופיל

מושך פרופילי איכות ממאגרי נתונים קהילתיים מרוחקים ומחיל אותם על Radarr ו-Sonarr ללא העתקה-הדבקה ידנית בין מופעים.

ניהול פורמט מותאם אישית

מסנכרן הגדרות פורמט מותאמות אישית וציונים כך שכל מופע במערך שלך ישתמש באותה תצורה שנבדקה.

תמיכה בריבוי מופעים

מנהל מספר מופעי Radarr ו-Sonarr מממשק יחיד, שומר על כולם עקביים מבלי לשכפל מאמץ.

ממשק משתמש אינטרנטי כלול

ממשק מבוסס דפדפן לניהול חיבורים, הפעלת סנכרונים וסקירת שינויים מיושמים — אין צורך ב-SSH או CLI.

תצורה מתמידה

כל פרטי ההתחברות של המופע ומצב הסנכרון מאוחסנים בנפח Docker ייעודי, השורד הפעלות מחדש של קונטיינרים ושדרוגי אימג'ים.

למה להריץ את Profilarr על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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