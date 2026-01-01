התקינו SearXNG בלחיצה אחת.
מנוע מטא-חיפוש שמכבד פרטיות ומאגד תוצאות מעשרות מקורות ללא שמירת שאילתות או מעקב אחר משתמשים.
בחרו תוכנית VPS עבור SearXNG
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SearXNG
SearXNG הוא מנוע מטא-חיפוש ממוקד פרטיות, שמבצע שאילתות ב-Google, Bing, DuckDuckGo, ועשרות ספקי חיפוש אחרים בו-זמנית, ומחזיר תוצאות מאוגדות מבלי לבנות פרופיל משתמש או לאחסן היסטוריית חיפוש. בניגוד למנועי חיפוש מסחריים שמייצרים רווח משאילתות באמצעות פרופיל וטרגוט מודעות, SearXNG מספק גישה בלתי מסוננת למידע של הרשת.
אירוח עצמי (Self-hosting) אומר שהחיפושים שלכם עוברים דרך תשתית שאתם שולטים בה, במקום מופעים ציבוריים המופעלים על ידי גורמים לא ידועים. אתם מחליטים אילו ספקי חיפוש נכללים, כיצד התוצאות מסוננות, ומי יכול לגשת למופע שלכם — מבלי להסתמך על שרתי קהילה משותפים שעלולים לחוות השבתה או הגבלת קצב.
פיצ'רים עיקריים של SearXNG
ללא רישום שאילתות
חיפושים לעולם אינם נשמרים או מקושרים לזהותכם, ובכך מבטלים את הפרופילאות ומעקב ההתנהגות הטמונים במנועי חיפוש מסחריים.
צבירה רב-מקורית
מבצע שאילתות בעשרות מנועי חיפוש בו-זמנית, מפחית את הטיית התוצאות ומספק כיסוי רחב יותר מכל ספק יחיד.
מנועים ניתנים להגדרה
בחרו בדיוק אילו ספקי חיפוש לכלול או להוציא, והתאימו את תמהיל התוצאות לצרכי המחקר ולהעדפות הפרטיות שלכם.
חיפוש קטגוריה
קטגוריות חיפוש ייעודיות לאינטרנט, תמונות, וידאו, חדשות ומקורות מיוחדים שומרות על תוצאות רלוונטיות לסוג התוכן שאתם צריכים.
ללא עוגיות או מעקב
פועל ללא קובצי קוקיז או סקריפטים למעקב, מה שהופך אותו למתאים למחקר רגיש לפרטיות ולשימוש בסביבות מוגבלות.
למה להריץ את SearXNG על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.