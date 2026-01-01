SearXNG הוא מנוע מטא-חיפוש ממוקד פרטיות, שמבצע שאילתות ב-Google, Bing, DuckDuckGo, ועשרות ספקי חיפוש אחרים בו-זמנית, ומחזיר תוצאות מאוגדות מבלי לבנות פרופיל משתמש או לאחסן היסטוריית חיפוש. בניגוד למנועי חיפוש מסחריים שמייצרים רווח משאילתות באמצעות פרופיל וטרגוט מודעות, SearXNG מספק גישה בלתי מסוננת למידע של הרשת.

אירוח עצמי (Self-hosting) אומר שהחיפושים שלכם עוברים דרך תשתית שאתם שולטים בה, במקום מופעים ציבוריים המופעלים על ידי גורמים לא ידועים. אתם מחליטים אילו ספקי חיפוש נכללים, כיצד התוצאות מסוננות, ומי יכול לגשת למופע שלכם — מבלי להסתמך על שרתי קהילה משותפים שעלולים לחוות השבתה או הגבלת קצב.