התקינו GLPI בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול נכסי IT ו-Help Desk בקוד פתוח למעקב אחר תשתית וניהול קריאות תמיכה.
בחרו תוכנית VPS עבור GLPI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) היא פלטפורמת קוד פתוח מקיפה לניהול שירותי IT המשלבת ניהול נכסים, טיפול בקריאות שירות, מעקב אחר רישיונות תוכנה וניהול שינויים ביישום אינטרנט יחיד. היא תומכת ביותר מ-70 שפות ומערכת אקולוגית של תוספים עם למעלה מ-150 הרחבות, ומתאימה את עצמה לפעילות IT בכל גודל.
אירוח עצמי של GLPI ב-VPS שלכם מסיר עלויות רישוי לפי משתמש ושומר על נתוני תשתית IT רגישים תחת שליטה ארגונית. פריסה זו כוללת את MariaDB לאחסון אמין. לאחר הפריסה, השלימו את אשף ההתקנה בדפדפן שלכם באמצעות פרטי הכניסה למסד הנתונים שהוצגו במהלך תהליך הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של GLPI
מלאי נכסי IT
מעקב אחר שרתים, תחנות עבודה, מכשירים ניידים, ציוד רשת ו-רישיונות תוכנה במלאי מרכזי עם גילוי אוטומטי.
ניהול פניות תמיכה
נהלו בקשות משתמשים, אירועים ובקשות שינוי עם תהליכי עבודה הניתנים להתאמה אישית, מעקב SLA והתראות אימייל.
ניהול רישיונות תוכנה
נטרו את השימוש ברישיונות, עקבו אחר תאימות ו-בצעו אופטימיזציה לעלויות התוכנה ברחבי הארגון כולו.
מרכז המידע
תעדו פתרונות וצרו משאבי שירות עצמי כך שמשתמשים יוכלו לפתור בעיות נפוצות מבלי לפתוח פניות.
שוק חיבורים
הרחיבו את GLPI עם למעלה מ-150 תוספים קהילתיים המכסים אינטגרציות, דיווח ותהליכי עבודה מיוחדים של ITSM.
למה להריץ את GLPI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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