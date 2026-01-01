GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) היא פלטפורמת קוד פתוח מקיפה לניהול שירותי IT המשלבת ניהול נכסים, טיפול בקריאות שירות, מעקב אחר רישיונות תוכנה וניהול שינויים ביישום אינטרנט יחיד. היא תומכת ביותר מ-70 שפות ומערכת אקולוגית של תוספים עם למעלה מ-150 הרחבות, ומתאימה את עצמה לפעילות IT בכל גודל.

אירוח עצמי של GLPI ב-VPS שלכם מסיר עלויות רישוי לפי משתמש ושומר על נתוני תשתית IT רגישים תחת שליטה ארגונית. פריסה זו כוללת את MariaDB לאחסון אמין. לאחר הפריסה, השלימו את אשף ההתקנה בדפדפן שלכם באמצעות פרטי הכניסה למסד הנתונים שהוצגו במהלך תהליך הפריסה.