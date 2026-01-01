פרוסו Paymenter בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול חיובים ומנויים בקוד פתוח לחברות אחסון, עם Stripe, PayPal, ואינטגרציות הקצאה אוטומטיות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Paymenter
Paymenter היא פלטפורמת חיוב בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד עבור חברות אחסון וספקי שירותים הזקוקים לניהול מנויים מקצועי ללא עמלות פר-טרנזקציה או עלויות רישוי קנייניות. היא מטפלת במחזור החיים המלא של הלקוח – החל מאספקת שירותים ועד יצירת חשבוניות וגביית תשלומים – עם אינטגרציות מובנות עבור Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk ו-DirectAdmin. נבנתה על בסיס Laravel עם לוח מחוונים נקי לניהול, Paymenter מעניקה לעסקי אחסון את הגמישות להתאים אישית כל היבט של חווית החיוב שלהם.
אירוח עצמי של Paymenter על ה-VPS שלכם פירושו ללא תוספות על עסקאות, ללא הגבלות לקוחות, ושליטה מלאה על הפלטפורמה. MariaDB ו-Redis פועלים באופן מקומי לחווית תשלום מהירה ופעולות ניהול רספונסיביות, בעוד שרישיון MIT מאפשר לכם לשנות ולהרחיב את הפלטפורמה כדי להתאים למודל העסקי המדויק שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Paymenter
ניהול מנויים
טפלו בחיוב חוזר עם מחזורי חיוב גמישים, תזכורות חידוש אוטומטיות וחיוב יחסי, כך שהלקוחות תמיד יחויבו במדויק עבור השירותים שהם צורכים.
הקצאה אוטומטית
הזמנות שירות חדשות מספקות משאבים באופן אוטומטי דרך אינטגרציות Pterodactyl, cPanel, Plesk, או DirectAdmin, ובכך מבטלות הגדרה ידנית בין תשלום לאספקה.
מספר שערי תשלום
קבלו תשלומים דרך Stripe, PayPal ו-Mollie באופן מובנה, מה שמעניק ללקוחות את אפשרויות התשלום המועדפות עליהם ללא צורך בעבודת אינטגרציה מותאמת אישית.
פורטל שירות עצמי ללקוחות
לקוחות מנהלים את השירותים שלהם, חשבוניות ופרטי חשבון דרך פורטל ממותג, מה שמפחית את נפח קריאות התמיכה עבור שאלות חיוב שגרתיות.
מערכת חיבורים ניתנת להרחבה
הוסיפו אינטגרציות מותאמות אישית, שערי תשלום ו-מודולי הקצאה באמצעות ארכיטקטורת התוספים, מבלי לשנות את קוד הליבה של הפלטפורמה.
למה להריץ את Paymenter על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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