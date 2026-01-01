Paymenter היא פלטפורמת חיוב בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד עבור חברות אחסון וספקי שירותים הזקוקים לניהול מנויים מקצועי ללא עמלות פר-טרנזקציה או עלויות רישוי קנייניות. היא מטפלת במחזור החיים המלא של הלקוח – החל מאספקת שירותים ועד יצירת חשבוניות וגביית תשלומים – עם אינטגרציות מובנות עבור Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk ו-DirectAdmin. נבנתה על בסיס Laravel עם לוח מחוונים נקי לניהול, Paymenter מעניקה לעסקי אחסון את הגמישות להתאים אישית כל היבט של חווית החיוב שלהם.

אירוח עצמי של Paymenter על ה-VPS שלכם פירושו ללא תוספות על עסקאות, ללא הגבלות לקוחות, ושליטה מלאה על הפלטפורמה. MariaDB ו-Redis פועלים באופן מקומי לחווית תשלום מהירה ופעולות ניהול רספונסיביות, בעוד שרישיון MIT מאפשר לכם לשנות ולהרחיב את הפלטפורמה כדי להתאים למודל העסקי המדויק שלכם.