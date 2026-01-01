פרוסו ownCloud בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת סנכרון ושיתוף קבצים בקוד פתוח שנותנת לכם ענן פרטי עבור המסמכים, התמונות והנתונים שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ownCloud
ownCloud היא פלטפורמת סנכרון ושיתוף קבצים באחסון עצמי, שמביאה את הנוחות של אחסון בענן — גישה מכל מקום, סנכרון בין מכשירים, שיתוף עם חברי צוות — בתוך התשתית שלכם בלבד. בניגוד ל-Google Drive או Dropbox, ownCloud מאחסנת את הקבצים שלכם בשרת שלכם, ושומרת על מסמכים ונתונים רגישים תחת שליטתכם הישירה.
בשימוש עסקים, אוניברסיטאות ואנשים פרטיים מודעי פרטיות ברחבי העולם, ownCloud תומכת בניהול גרסאות קבצים, הרשאות שיתוף מפורטות, ולקוחות סנכרון עבור Windows, macOS, Linux, iOS ו-Android. פריסה זו כוללת MariaDB לאחסון נתונים אמין ו-Redis לזיכרון מטמון לשיפור ביצועים.
פיצ'רים עיקריים של ownCloud
סנכרון בין-מכשירים
לקוחות שולחן עבודה עבור Windows, macOS, ו-Linux, יחד עם אפליקציות iOS ו-Android, מסנכרנים את הקבצים באופן אוטומטי בין כל המכשירים שלכם.
שיתוף קבצים מפורט
שתפו קבצים ותיקיות עם משתמשים פנימיים או אורחים חיצוניים, עם שליטה על הרשאות צפייה, עריכה ושיתוף מחדש, ותאריכי תפוגה לקישורים.
גרסאות קבצים
כל עריכת קובץ יוצרת גרסה חדשה שתוכלו לדפדף ולשחזר, המגנה מפני דריסות בשוגג ואובדן נתונים.
גישת WebDAV
התקינו את ownCloud ככונן רשת בכל מערכת הפעלה באמצעות שרת WebDAV המובנה, מבלי להתקין לקוח סנכרון ייעודי.
שוק אפליקציות
הרחבת פונקציונליות עם אפליקציות לעריכת מסמכי אופיס, סריקת אנטי וירוס, אימות LDAP וכניסה דו-שלבית מתוך חנות האפליקציות של ownCloud.
למה להריץ את ownCloud על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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