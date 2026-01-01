ownCloud היא פלטפורמת סנכרון ושיתוף קבצים באחסון עצמי, שמביאה את הנוחות של אחסון בענן — גישה מכל מקום, סנכרון בין מכשירים, שיתוף עם חברי צוות — בתוך התשתית שלכם בלבד. בניגוד ל-Google Drive או Dropbox, ownCloud מאחסנת את הקבצים שלכם בשרת שלכם, ושומרת על מסמכים ונתונים רגישים תחת שליטתכם הישירה.

בשימוש עסקים, אוניברסיטאות ואנשים פרטיים מודעי פרטיות ברחבי העולם, ownCloud תומכת בניהול גרסאות קבצים, הרשאות שיתוף מפורטות, ולקוחות סנכרון עבור Windows, macOS, Linux, iOS ו-Android. פריסה זו כוללת MariaDB לאחסון נתונים אמין ו-Redis לזיכרון מטמון לשיפור ביצועים.