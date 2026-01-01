התקנת SmokePing בלחיצה אחת.
כלי ניטור מתמשך של שיהוי ואובדן מנות שמציג חזותית ריצוד רשת ונגישות כגרפי RRD מעושנים.
בחרו תוכנית VPS עבור SmokePing
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SmokePing
SmokePing הוא צג זמן השהיה ארוך טווח שבודק יעדים במרווחי זמן קבועים ומציג את התוצאות כגרפי RRD מעושנים, כאשר רצועת הצבע סביב החציון ממחישה jitter ו-packet loss במבט חטוף. נבנה על ידי טוביאס אוטיקר (היוצר של MRTG ו-RRDtool), הוא היה כלי הנגישות לרשת דה פקטו עבור ISP, hosting providers ומעבדות ביתיות במשך למעלה מעשרים שנה.
אירוח עצמי של SmokePing על גבי שרת VPS משלכם מעניק לכם נקודת תצפית קבועה למדידת האופן שבו מיקום קבוע רואה את שאר האינטרנט — שימושי לאבחון בעיות ISP, השוואת transit providers, ניטור עמידה בתנאי SLA עבור אתרים מרוחקים, ושמירה על תיעוד ארוך טווח של מידת הנגישות של השירותים שלכם. הפריסה מגיעה עם persistent volumes הן עבור התצורה והן עבור מסד הנתונים ההיסטורי של RRD.
פיצ'רים עיקריים של SmokePing
גרפי RRD מעושנים
הצג את חֶשׁוֹק חֶצְיוֹנִי באמצעות פס צבעוני המציג שונות ואובדן מנות בתמונה אחת, מה שהופך ריצוד והאטות לגלויים באופן מיידי.
סוגי בדיקה מרובים
שלבו בדיקות ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing ו-Curl במופע אחד כדי לנטר נתיבי רשת וזמינות יישומים יחד.
יעדים היררכיים
קבצו יעדים למקטעים היררכיים כדי שלוחות המחוונים יישארו קריאים כשאתם מנטרים שרתים רבים בפריסה אזורית, אתרים או ספקים.
התראות סף
הפעלת התראות מבוססות אימייל או סקריפט כאשר יעד חוצה סף אובדן או חביון הניתנים להגדרה למשך תקופה ממושכת.
בדיקות אב / עבד
הפעילו צמתי SmokePing נוספים כצמתי משנה בנקודות תצפית מרוחקות ואגרו את התוצאות שלהם ב-UI הראשי לניטור מרובה מיקומים.
שימור לטווח ארוך
מסדי נתונים RRD מסוג Round-robin שומרים תצוגות יומיות, שבועיות, חודשיות ושנתיות עם שימוש קבוע בדיסק, אידיאליים לאיתור ירידות ביצועים מתמשכות.
למה להריץ את SmokePing על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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