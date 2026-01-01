SmokePing הוא צג זמן השהיה ארוך טווח שבודק יעדים במרווחי זמן קבועים ומציג את התוצאות כגרפי RRD מעושנים, כאשר רצועת הצבע סביב החציון ממחישה jitter ו-packet loss במבט חטוף. נבנה על ידי טוביאס אוטיקר (היוצר של MRTG ו-RRDtool), הוא היה כלי הנגישות לרשת דה פקטו עבור ISP, hosting providers ומעבדות ביתיות במשך למעלה מעשרים שנה.

אירוח עצמי של SmokePing על גבי שרת VPS משלכם מעניק לכם נקודת תצפית קבועה למדידת האופן שבו מיקום קבוע רואה את שאר האינטרנט — שימושי לאבחון בעיות ISP, השוואת transit providers, ניטור עמידה בתנאי SLA עבור אתרים מרוחקים, ושמירה על תיעוד ארוך טווח של מידת הנגישות של השירותים שלכם. הפריסה מגיעה עם persistent volumes הן עבור התצורה והן עבור מסד הנתונים ההיסטורי של RRD.