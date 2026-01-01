התקינו YaCy בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש אינטרנט באירוח עצמי, עמית לעמית, שמאנדקס ומחפש ברשת ללא שרתים מרכזיים או מעקב.
בחרו תוכנית VPS עבור YaCy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם YaCy
YaCy הוא מנוע חיפוש אינטרנטי מבוזר לחלוטין, עמית לעמית, שרץ כולו על השרת שלך. בניגוד ל-Google או Bing, אין רשות מרכזית השולטת בתוצאות החיפוש — כל מופע של YaCy סורק ומאנדקס את האינטרנט באופן עצמאי, תוך כדי התחברות לאינדקס גלובלי משותף המתוחזק על ידי אלפי עמיתי YaCy אחרים. שאילתות חיפוש מגובבות לפני שיתופן עם עמיתים, ושומרות על פרטיות החיפושים מעצם תכנונן.
אירוח עצמי של YaCy מעניק לך מכשיר חיפוש פרטי ללא מעקב, ללא השפעת פרסומות על דירוגים, וללא יומני שאילתות הנשלחים לצדדים שלישיים. הוא גם עובד כמנוע חיפוש אינטראנטי, המאנדקס משאבי HTTP, FTP ו-SMB ברשת מקומית ללא קישוריות אינטרנט.
פיצ'רים עיקריים של YaCy
מדד עמית לעמית
כל צומת YaCy מצטרף לאינדקס מבוזר גלובלי, משתף דפים שנסרקו עם עמיתים ומקבל תוצאות בתמורה — אין צורך בשרת מרכזי.
סורק אינטרנט מובנה
לוחות זמנים הניתנים להגדרה לסריקה ובקרות עומק, לאינדוקס רציף של דומיינים ולשמירה על תוצאות החיפוש המקומיות שלכם רעננות ורלוונטיות.
חיפוש ששם פרטיות בראש
שאילתות חיפוש עוברות גיבוב לפני שיתופן עם רשת ה-P2P, מה שמונע מכל עמית ברשת לזהות מה שחיפשתם.
מצב חיפוש אינטראנט
אינדוקס וחיפוש משאבי HTTP, FTP ו-SMB פנימיים ברשת מקומית מבלי לחשוף נתונים כלשהם לאינטרנט הציבורי.
API REST ניתן לתכנות
כל פונקציית ניהול נגישה באמצעות נקודות קצה REST של XML ו-JSON, המאפשרת אוטומציה ושילובים מותאמים אישית של פורטלי חיפוש.
למה להריץ את YaCy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.