YaCy הוא מנוע חיפוש אינטרנטי מבוזר לחלוטין, עמית לעמית, שרץ כולו על השרת שלך. בניגוד ל-Google או Bing, אין רשות מרכזית השולטת בתוצאות החיפוש — כל מופע של YaCy סורק ומאנדקס את האינטרנט באופן עצמאי, תוך כדי התחברות לאינדקס גלובלי משותף המתוחזק על ידי אלפי עמיתי YaCy אחרים. שאילתות חיפוש מגובבות לפני שיתופן עם עמיתים, ושומרות על פרטיות החיפושים מעצם תכנונן.

אירוח עצמי של YaCy מעניק לך מכשיר חיפוש פרטי ללא מעקב, ללא השפעת פרסומות על דירוגים, וללא יומני שאילתות הנשלחים לצדדים שלישיים. הוא גם עובד כמנוע חיפוש אינטראנטי, המאנדקס משאבי HTTP, FTP ו-SMB ברשת מקומית ללא קישוריות אינטרנט.