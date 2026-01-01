התקינו NetBird Client בלחיצה אחת.
לקוח VPN רשתי מבוסס WireGuard שמחבר את ה-VPS שלכם לרשת פרטית מאובטחת עם בקרות גישה Zero-Trust.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NetBird Client
NetBird Client הוא פתרון VPN מודרני שיוצר רשתות overlay מבוססות WireGuard בין מכשירים ללא צורך בהגדרת שרתים מורכבת. הוא יוצר אוטומטית חיבורים ישירים (peer-to-peer) עם תכונות ברמת ארגון, כולל שילוב SSO, אימות רב-שלבי ומדיניות גישה מדויקת — והכל מנוהל דרך מישור בקרה מרכזי ללא VPN hub מסורתי.
הפעלת לקוח NetBird על ה-VPS שלכם מחברת את תשתית הענן שלכם לרשת NetBird הפרטית שלכם, ומאפשרת גישה מאובטחת ומוצפנת לשירותים ומשאבים ברחבי הסביבה כולה שלכם, תוך שמירה על עומסי עבודה רגישים מחוץ לאינטרנט הציבורי לחלוטין ובשליטה מלאה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של NetBird Client
WireGuard רשת מֶש
מקים באופן אוטומטי מנהרות WireGuard ישירות מסוג עמית-לעמית בין מכשירים, ומספק קישוריות מוצפנת בעלת ביצועים גבוהים ללא צוואר בקבוק של שרת VPN מרכזי.
בקרת גישה באפס אמון
מדיניות רשת מפורטות קובעות במדויק אילו מכשירים ומשתמשים יכולים לגשת לאילו משאבים, אוכפות גישה במינימום הרשאות בכל התשתית שלכם.
SSO ו-MFA אינטגרציה
משתלב עם ספקי זהויות פופולריים עבור כניסה יחידה ואימות רב-שלבי, ומביא אבטחה ארגונית לרשת הפרטית שלכם ללא צורך בכלים נוספים.
מעבר NAT אוטומטי
ניקוב חורים מובנה ומעבר לממסר מבטיחים קישוריות אמינה גם כאשר התקנים נמצאים מאחורי חומות אש או NAT מגביל, ללא צורך ב-Port Forwarding ידני.
הצפנה עמידה קוונטית
שילוב Rosenpass אופציונלי מוסיף החלפת מפתחות פוסט-קוונטית בנוסף ל-WireGuard, מבטיח את עתידן של המנהרות המוצפנות שלכם מפני איומים מתפתחים.
למה להריץ את NetBird Client על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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