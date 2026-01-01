NetBird Client הוא פתרון VPN מודרני שיוצר רשתות overlay מבוססות WireGuard בין מכשירים ללא צורך בהגדרת שרתים מורכבת. הוא יוצר אוטומטית חיבורים ישירים (peer-to-peer) עם תכונות ברמת ארגון, כולל שילוב SSO, אימות רב-שלבי ומדיניות גישה מדויקת — והכל מנוהל דרך מישור בקרה מרכזי ללא VPN hub מסורתי.

הפעלת לקוח NetBird על ה-VPS שלכם מחברת את תשתית הענן שלכם לרשת NetBird הפרטית שלכם, ומאפשרת גישה מאובטחת ומוצפנת לשירותים ומשאבים ברחבי הסביבה כולה שלכם, תוך שמירה על עומסי עבודה רגישים מחוץ לאינטרנט הציבורי לחלוטין ובשליטה מלאה שלכם.