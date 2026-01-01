Phoenix היא פלטפורמת נצפות AI בקוד פתוח שנבנתה על ידי Arize AI עבור צוותים המפתחים יישומים עם מודלי שפה גדולים, סוכנים וצינורות אחזור. היא לוכדת כל עקבה המיוצרת על ידי היישום שלך באמצעות מכשור OpenTelemetry סטנדרטי, ומציגה חביון, שימוש באסימונים ואיכות תגובה כך שמהנדסים יוכלו לזהות רגרסיות לפני שהן מגיעות ללקוחות. עם אינטגרציות מובנות עבור LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic ורוב פלטפורמות ה-AI האחרות, Phoenix משתלבת בצינורות קיימים ללא צורך בשכתוב קוד.

אירוח עצמי של Phoenix על גבי VPS משלך שומר על פרומפטים, פלטי מודלים והקשר אחזור בתשתית שבשליטתך. אין עמלות לפי עקבה או מגבלות ריבונות נתונים — אחסן כמה שיותר טלמטריה שהדיסק שלך מאפשר.