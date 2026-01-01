התקינו Phoenix בלחיצה אחת.
פלטפורמת נראות AI בקוד פתוח למעקב, הערכה וניטור יישומי LLM וסוכני AI בסביבת ייצור.
בחרו תוכנית VPS עבור Phoenix
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Phoenix
Phoenix היא פלטפורמת נצפות AI בקוד פתוח שנבנתה על ידי Arize AI עבור צוותים המפתחים יישומים עם מודלי שפה גדולים, סוכנים וצינורות אחזור. היא לוכדת כל עקבה המיוצרת על ידי היישום שלך באמצעות מכשור OpenTelemetry סטנדרטי, ומציגה חביון, שימוש באסימונים ואיכות תגובה כך שמהנדסים יוכלו לזהות רגרסיות לפני שהן מגיעות ללקוחות. עם אינטגרציות מובנות עבור LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic ורוב פלטפורמות ה-AI האחרות, Phoenix משתלבת בצינורות קיימים ללא צורך בשכתוב קוד.
אירוח עצמי של Phoenix על גבי VPS משלך שומר על פרומפטים, פלטי מודלים והקשר אחזור בתשתית שבשליטתך. אין עמלות לפי עקבה או מגבלות ריבונות נתונים — אחסן כמה שיותר טלמטריה שהדיסק שלך מאפשר.
פיצ'רים עיקריים של Phoenix
מעקב OpenTelemetry
לכדו את עץ הביצוע המלא של כל קריאת LLM, הפעלת כלי ושלב אחזור באמצעות פרוטוקול OTLP הסטנדרטי.
מסגרת הערכה
הפעילו LLM-as-a-judge ומעריכים מבוססי קוד על פני מערכי נתונים כדי לדרג את איכות התגובה ולתפוס רגרסיות לפני פריסה.
פרומפט פלייגראונד
בצעו איטרציות על הנחיות זו לצד זו על פני מודלים ופרמטרים מבלי לגעת בקוד היישום או לפרוס מחדש.
אינטגרציות פריימוורק
אינסטרומנטציה קלה לשילוב עבור LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock, ו-Vertex AI.
ניסויי מערך נתונים
בנו מערכי נתונים ממעקבי ייצור והפעילו אותם מחדש מול גרסאות חדשות של פרומפטים או מודלים כדי להשוות פלטים.
ניתוח הטמעה
בדקו את איכות השליפה באמצעות ויזואליזציות הטמעה המציגות סחיפה, אשכולות ותוצאות בעלות רלוונטיות נמוכה.
למה להריץ את Phoenix על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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