CryptPad היא חבילת יישומים משרדית שיתופית בקוד פתוח, מוצפנת מקצה לקצה. בניגוד לעורכי ענן המאחסנים מסמכים בטקסט גלוי בשרת, CryptPad מצפינה הכל בדפדפן לפני שהוא מגיע לשרת – כלומר, המארח לעולם אינו מקבל גישה למה שמשתמשים כותבים, מציירים או יוצרים. ארכיטקטורה זו של אפס ידע הופכת אותה למתאימה לצוותים המטפלים במידע רגיש, לארגונים הכפופים לתקנות נתונים מחמירות, או לכל מי שרוצה שיתוף פעולה בזמן אמת מבלי לסמוך על ספק שירות עם התוכן שלו.

אירוח עצמי של CryptPad על VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מסמכי הצוות שלכם, נתוני המשתמשים והאחסון – ללא מגבלות שימוש, ללא דמי מנוי וללא תלות בענן חיצוני.