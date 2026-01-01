התקינו את CryptPad בהתקנה בלחיצה אחת.
חבילת יישומים משרדיים שיתופית ומוצפנת מקצה לקצה, שבה השרת לעולם אינו רואה את תוכן המסמכים שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור CryptPad
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם CryptPad
CryptPad היא חבילת יישומים משרדית שיתופית בקוד פתוח, מוצפנת מקצה לקצה. בניגוד לעורכי ענן המאחסנים מסמכים בטקסט גלוי בשרת, CryptPad מצפינה הכל בדפדפן לפני שהוא מגיע לשרת – כלומר, המארח לעולם אינו מקבל גישה למה שמשתמשים כותבים, מציירים או יוצרים. ארכיטקטורה זו של אפס ידע הופכת אותה למתאימה לצוותים המטפלים במידע רגיש, לארגונים הכפופים לתקנות נתונים מחמירות, או לכל מי שרוצה שיתוף פעולה בזמן אמת מבלי לסמוך על ספק שירות עם התוכן שלו.
אירוח עצמי של CryptPad על VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מסמכי הצוות שלכם, נתוני המשתמשים והאחסון – ללא מגבלות שימוש, ללא דמי מנוי וללא תלות בענן חיצוני.
פיצ'רים עיקריים של CryptPad
הצפנת אפס ידע
כל תוכן המסמכים מוצפן בדפדפן לפני שהוא מגיע לשרת, כך שהמארח — כולל אתכם — לעולם אינו יכול לקרוא מסמכים מאוחסנים.
חבילה משרדית מלאה
צרו ושתפו פעולה במסמכי טקסט עשיר, גיליונות אלקטרוניים, מצגות, קובצי קוד, לוחות קנבן, לוחות לבנים וטפסים — הכל בזמן אמת.
שיתוף פעולה עם אורחים
שתפו כל מסמך באמצעות קישור ומשתפי פעולה יכולים לערוך ללא צורך ברישום חשבון, תוך כדי שמירה על הצפנה מלאה מקצה לקצה.
כונני צוות
ארגנו מסמכים לתוך כונני צוות משותפים עם מבני תיקיות והרשאות גישה מפורטות עבור חברים או קבוצות שונות.
ללא אחסון טקסט גלוי בשרת
גם אם השרת נפרץ, נתונים מאוחסנים נשארים טקסט מוצפן שלא ניתן לקרוא ללא מפתחות ההצפנה הנמצאים רק אצל הלקוחות.
למה להריץ את CryptPad על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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