פְּרְסוּ Nuclio בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת Serverless בקוד פתוח בעלת ביצועים גבוהים לעיבוד אירועים ונתונים בזמן אמת, עם התאמה אוטומטית לקנה מידה ותמיכת GPU.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Nuclio
Nuclio היא פלטפורמה ללא שרת בקוד פתוח בעלת ביצועים גבוהים לעיבוד אירועים ונתונים בזמן אמת. היא מריצה את הקוד שלכם כפונקציות המגיבות למגוון רחב של טריגרים — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, ומשימות cron מתוזמנות — ומרחיבה ומצמצמת אוטומטית כל פונקציה בהתאם לדרישה. פונקציות רצות בקונטיינרים ייעודיים הנבנים ונפרסים ישירות מלוח המחוונים של הדפדפן.
בניגוד לכלי אוטומציה כלליים, Nuclio מתוכננת למהירות, ומעבדת מאות אלפי אירועים בשנייה לכל תהליך, עם האצת GPU אופציונלית להסקת למידת מכונה. אירוח עצמי של Nuclio ב-VPS שלכם שומר על צינורות הנתונים, המודלים ומקורות האירועים שלכם בשליטה מלאה, ללא עמלות ענן לפי קריאה וללא נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של Nuclio
טריגרים לאירועים בזמן אמת
הפעלת פונקציות מ-HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, ולוחות זמנים של cron מבלי לכתוב קוד glue כלשהו.
התאמה אוטומטית
כל פונקציה מתרחבת תחת עומס ומתכווצת כשהיא במצב סרק, תוך שמירה על ניצול יעיל של משאבים בכל עומסי העבודה שלך.
סביבות הרצה רב-לשוניות
כתבו פונקציות ב-Go, Python, Java, .NET, Node.js, או Shell באמצעות סביבת הריצה המתאימה ביותר לכל משימה.
הסקה מואצת ב-GPU
חברו GPUs לפונקציות להסקת למידת מכונה מהירה וצינורות עיבוד בזמן אמת עתירי נתונים.
לוח בקרה מבוסס דפדפן
בנו, פרוסו, הפעילו ונטרו פונקציות מממשק משתמש אינטרנטי נקי מבלי לעזוב את הדפדפן כלל.
למה להריץ את Nuclio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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