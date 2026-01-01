Nuclio היא פלטפורמה ללא שרת בקוד פתוח בעלת ביצועים גבוהים לעיבוד אירועים ונתונים בזמן אמת. היא מריצה את הקוד שלכם כפונקציות המגיבות למגוון רחב של טריגרים — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, ומשימות cron מתוזמנות — ומרחיבה ומצמצמת אוטומטית כל פונקציה בהתאם לדרישה. פונקציות רצות בקונטיינרים ייעודיים הנבנים ונפרסים ישירות מלוח המחוונים של הדפדפן.

בניגוד לכלי אוטומציה כלליים, Nuclio מתוכננת למהירות, ומעבדת מאות אלפי אירועים בשנייה לכל תהליך, עם האצת GPU אופציונלית להסקת למידת מכונה. אירוח עצמי של Nuclio ב-VPS שלכם שומר על צינורות הנתונים, המודלים ומקורות האירועים שלכם בשליטה מלאה, ללא עמלות ענן לפי קריאה וללא נעילת ספק.