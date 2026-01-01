openrouteservice הוא מנוע ניתוב בקוד פתוח שפותח על ידי HeiGIT, שהופך נתוני OpenStreetMap להוראות ניווט מוכנות לייצור, מטריצות זמן-מרחק ופוליגוני נגישות איזוכרוניים. בניגוד ל-API מסחריים של מיפוי, הוא מספק למפתחים קצה עורפי (back-end) לניתוב חופשי ושקוף לחלוטין, עם פרופילים המותאמים למכוניות, רכבי מטען כבד, אופניים, הולכי רגל וכיסאות גלגלים.

אירוח עצמי של openrouteservice ב-VPS משלכם מסיר תמחור לפי בקשה, מגבלות קצב ושיתוף נתונים עם צד שלישי. אתם שולטים באילו אזורים ופרופילים נטענים, אתם שומרים על קואורדינטות הלקוחות פרטיות, ואתם יכולים להרחיב את המנוע עם תמציות OSM מותאמות אישית, הגבלות ונתוני גובה המותאמים ליישום שלכם.