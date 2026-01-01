התקינו openrouteservice בלחיצה אחת.
מנוע ניתוב באירוח עצמי הבנוי על נתוני OpenStreetMap עם הוראות ניווט, איזוכרונים, וממשקי API של מטריצה למכוניות, אופניים, והולכי רגל.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם openrouteservice
openrouteservice הוא מנוע ניתוב בקוד פתוח שפותח על ידי HeiGIT, שהופך נתוני OpenStreetMap להוראות ניווט מוכנות לייצור, מטריצות זמן-מרחק ופוליגוני נגישות איזוכרוניים. בניגוד ל-API מסחריים של מיפוי, הוא מספק למפתחים קצה עורפי (back-end) לניתוב חופשי ושקוף לחלוטין, עם פרופילים המותאמים למכוניות, רכבי מטען כבד, אופניים, הולכי רגל וכיסאות גלגלים.
אירוח עצמי של openrouteservice ב-VPS משלכם מסיר תמחור לפי בקשה, מגבלות קצב ושיתוף נתונים עם צד שלישי. אתם שולטים באילו אזורים ופרופילים נטענים, אתם שומרים על קואורדינטות הלקוחות פרטיות, ואתם יכולים להרחיב את המנוע עם תמציות OSM מותאמות אישית, הגבלות ונתוני גובה המותאמים ליישום שלכם.
פיצ'רים עיקריים של openrouteservice
API הוראות הגעה
חשבו נתיבים מנקודה לנקודה ונתיבים מרובי עצירות עם הוראות ניווט מפורטות, גאומטריה ונתוני גובה על פני פרופילי תחבורה מרובים.
נגישות איזו-כרונית
יצירת פוליגונים מבוססי זמן או מרחק המציגים במדויק כמה רחוק משתמש יכול לנסוע מכל נקודת מוצא במסגרת תקציב נתון.
חישובי מטריצה
חישוב זמני נסיעה ומרחקים רבים לרבים בבקשה אחת, אידיאלי ללוגיסטיקה, שילוח ואופטימיזציה של אזורי משלוח.
פרופילי תעבורה מרובים
מגיע עם פרופילים מכווננים למכוניות, HGVs, אופניים, הולכי רגל וכיסאות גלגלים, כל אחד מהם מכבד את כללי הגישה וההגבלות של OSM.
מופעל על ידי OpenStreetMap
טענו כל חילוץ OSM PBF מ-Geofabrik או ממקור משלכם כדי לספק ניתוב עצמאי לחלוטין עבור האזורים שאתם באמת צריכים.
OpenAPI ו-Swagger UI
REST API תואם תקנים עם תיעוד Swagger מובנה מקל על שילוב ניתוב באפליקציות ווב, מובייל ובקאנד.
למה להריץ את openrouteservice על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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