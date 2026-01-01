פרוסו agentmemory בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת זיכרון מתמשך בקוד פתוח עבור סוכני קידוד AI — לוכד, דוחס ומשחזר בחשאי הקשר בכל סשן.
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מה אפשר לבנות עם agentmemory
agentmemory הוא זיכרון מתמשך בקוד פתוח עבור סוכני קידוד AI וכל לקוח תואם MCP. הוא לוכד בשקט את מה שהסוכן שלך עושה בכל הפעלה, דוחס אותו לזיכרון שניתן לחיפוש, ומזריק את ההקשר הנכון להפעלה הבאה כדי שתפסיק להסביר מחדש את הארכיטקטורה שלך, לגלות מחדש את אותם באגים, וללמד מחדש את אותן העדפות.
נבנה על מנוע iii עם צינור איחוד בן 4 שכבות וחיפוש היברידי של BM25, וקטור וגרף, agentmemory מגיע לדיוק אחזור של 95.2% במבחן LongMemEval-S תוך קיצוץ אסימוני הקשר בכ-92%. אירוח עצמי ב-VPS משלך שומר תמלילי הפעלות, זיכרונות והיסטוריית הפעלה חוזרת על תשתית שבשליטתך, ללא ענן ספק או מדידה לכל סוכן.
פיצ'רים עיקריים של agentmemory
חיפוש היברידי
משלב מילת מפתח BM25, וקטור צפוף ואחזור גרף ידע באמצעות איחוד RRF, כך שסוכנים מוצאים זיכרונות רלוונטיים בין אם אתם זוכרים את הביטוי המדויק או רק את המושג.
לכידה אוטומטית
שנים עשר ווים עבור Claude Code ושישה עבור Codex CLI מתעדים הנחיות, קריאות כלים ותוצאות ללא קריאות שמירה ידניות כלשהן — זיכרונות נצברים אך ורק על ידי עבודה כרגיל.
עובד עם כל סוכן
שרת אחד מדבר MCP, REST, ו-stdio כך ש-Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider, וכל לקוח MCP חולקים את אותו מאגר זיכרון.
שחזור סשן
כל סשן מוקלט ניתן לצפייה חוזרת במציג המובנה, עם הפעלה, השהיה, בקרת מהירות וקיצורי מקלדת, כדי לאתר באגים בדיוק במה שהסוכן עשה ולמה.
מחזור חיים 4-שכבתי
צינור עיבוד מאחד מעביר תצפיות משכבות קצרות טווח לשכבות ארוכות טווח, מיישם דעיכה, ושוכח אוטומטית זיכרונות מיושנים, כך שהאינדקס נשאר קטן והשליפה נשארת חדה.
למה להריץ את agentmemory על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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