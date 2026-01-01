עד 69% הנחה עבור agentmemory

פרוסו agentmemory בהתקנה בלחיצה אחת.

שרת זיכרון מתמשך בקוד פתוח עבור סוכני קידוד AI — לוכד, דוחס ומשחזר בחשאי הקשר בכל סשן.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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פרוסו agentmemory בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור agentmemory

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם agentmemory

agentmemory הוא זיכרון מתמשך בקוד פתוח עבור סוכני קידוד AI וכל לקוח תואם MCP. הוא לוכד בשקט את מה שהסוכן שלך עושה בכל הפעלה, דוחס אותו לזיכרון שניתן לחיפוש, ומזריק את ההקשר הנכון להפעלה הבאה כדי שתפסיק להסביר מחדש את הארכיטקטורה שלך, לגלות מחדש את אותם באגים, וללמד מחדש את אותן העדפות.

נבנה על מנוע iii עם צינור איחוד בן 4 שכבות וחיפוש היברידי של BM25, וקטור וגרף, agentmemory מגיע לדיוק אחזור של 95.2% במבחן LongMemEval-S תוך קיצוץ אסימוני הקשר בכ-92%. אירוח עצמי ב-VPS משלך שומר תמלילי הפעלות, זיכרונות והיסטוריית הפעלה חוזרת על תשתית שבשליטתך, ללא ענן ספק או מדידה לכל סוכן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של agentmemory

חיפוש היברידי

משלב מילת מפתח BM25, וקטור צפוף ואחזור גרף ידע באמצעות איחוד RRF, כך שסוכנים מוצאים זיכרונות רלוונטיים בין אם אתם זוכרים את הביטוי המדויק או רק את המושג.

לכידה אוטומטית

שנים עשר ווים עבור Claude Code ושישה עבור Codex CLI מתעדים הנחיות, קריאות כלים ותוצאות ללא קריאות שמירה ידניות כלשהן — זיכרונות נצברים אך ורק על ידי עבודה כרגיל.

עובד עם כל סוכן

שרת אחד מדבר MCP, REST, ו-stdio כך ש-Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider, וכל לקוח MCP חולקים את אותו מאגר זיכרון.

שחזור סשן

כל סשן מוקלט ניתן לצפייה חוזרת במציג המובנה, עם הפעלה, השהיה, בקרת מהירות וקיצורי מקלדת, כדי לאתר באגים בדיוק במה שהסוכן עשה ולמה.

מחזור חיים 4-שכבתי

צינור עיבוד מאחד מעביר תצפיות משכבות קצרות טווח לשכבות ארוכות טווח, מיישם דעיכה, ושוכח אוטומטית זיכרונות מיושנים, כך שהאינדקס נשאר קטן והשליפה נשארת חדה.

למה להריץ את agentmemory על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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