agentmemory הוא זיכרון מתמשך בקוד פתוח עבור סוכני קידוד AI וכל לקוח תואם MCP. הוא לוכד בשקט את מה שהסוכן שלך עושה בכל הפעלה, דוחס אותו לזיכרון שניתן לחיפוש, ומזריק את ההקשר הנכון להפעלה הבאה כדי שתפסיק להסביר מחדש את הארכיטקטורה שלך, לגלות מחדש את אותם באגים, וללמד מחדש את אותן העדפות.

נבנה על מנוע iii עם צינור איחוד בן 4 שכבות וחיפוש היברידי של BM25, וקטור וגרף, agentmemory מגיע לדיוק אחזור של 95.2% במבחן LongMemEval-S תוך קיצוץ אסימוני הקשר בכ-92%. אירוח עצמי ב-VPS משלך שומר תמלילי הפעלות, זיכרונות והיסטוריית הפעלה חוזרת על תשתית שבשליטתך, ללא ענן ספק או מדידה לכל סוכן.