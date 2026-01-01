פירסו את Hoppscotch בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לפיתוח API תומכת ב-REST, GraphQL, WebSocket, ושיתוף פעולה בזמן אמת בין צוותים.
בחרו תוכנית VPS עבור Hoppscotch
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hoppscotch
Hoppscotch היא פלטפורמת פיתוח ובדיקת API מודרנית וקלת משקל המכסה את מחזור החיים המלא של ה-API — החל מבנייה ובדיקה של בקשות ועד תיעוד ושיתוף אוספים עם הצוות שלכם. היא תומכת ב-REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events ו-WebRTC בממשק יחיד, עם משתני סביבה, סקריפטים לפני בקשה, ואפשרויות אימות מתקדמות כולל OAuth 2.0.
אירוח עצמי של Hoppscotch על ה-VPS שלכם שומר את כל מפתחות ה-API, מטעני הבקשות ונתוני סביבת העבודה של הצוות במלואם על התשתית שלכם, ובכך מבטל את חששות פרטיות הנתונים של לקוחות API מבוססי ענן תוך הסרת עלויות מנוי לכל משתמש ככל שהצוות שלכם גדל.
פיצ'רים עיקריים של Hoppscotch
בדיקות ריבוי פרוטוקולים
בדקו חיבורי REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events, ו-WebRTC מממשק אחיד אחד.
סביבות עבודה צוותיות
שתפו אוספים ושתפו פעולה בזמן אמת עם חברי צוות במרחבי עבודה משותפים מבלי לעזוב את התשתית הפרטית שלכם.
אימות מתקדם
תמיכה מובנית ב-OAuth 2.0, אסימוני Bearer, Basic Auth ו-מפתחות API מכסה כמעט כל שיטת אימות.
משתני סביבה
החליפו בין סביבות פיתוח, Staging וייצור באופן מיידי מבלי לערוך פרמטרי בקשה ידנית.
ניהול אוספים
ארגנו בקשות לאוספים מגורסנים, עם תמיכה בייבוא וייצוא בפורמטים של Postman ו-OpenAPI.
למה להריץ את Hoppscotch על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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