Hoppscotch היא פלטפורמת פיתוח ובדיקת API מודרנית וקלת משקל המכסה את מחזור החיים המלא של ה-API — החל מבנייה ובדיקה של בקשות ועד תיעוד ושיתוף אוספים עם הצוות שלכם. היא תומכת ב-REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events ו-WebRTC בממשק יחיד, עם משתני סביבה, סקריפטים לפני בקשה, ואפשרויות אימות מתקדמות כולל OAuth 2.0.

אירוח עצמי של Hoppscotch על ה-VPS שלכם שומר את כל מפתחות ה-API, מטעני הבקשות ונתוני סביבת העבודה של הצוות במלואם על התשתית שלכם, ובכך מבטל את חששות פרטיות הנתונים של לקוחות API מבוססי ענן תוך הסרת עלויות מנוי לכל משתמש ככל שהצוות שלכם גדל.