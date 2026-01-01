SkySend הוא שירות מינימליסטי, הניתן לאירוח עצמי, לשיתוף קבצים ופתקים עם הצפנה מקצה לקצה. קבצים ופתקים מוצפנים במלואם בדפדפן באמצעות AES-256-GCM לפני שהם מגיעים לשרת, כך שהשרת מאחסן רק בלובים מוצפנים ולעולם אין לו גישה למפתח הפענוח. אין חשבונות, אין טלמטריה ואין אנליטיקה.

אירוח עצמי של SkySend ב-VPS שלכם שומר על תוכן משותף בשליטתכם המלאה תוך שמירה על הבטחות הפרטיות של הצפנת אפס ידע. בהשראת Mozilla Send ו-PrivateBin, הוא משתמש בפרימיטיבים אבטחתיים מודרניים כמו גזירת מפתח HKDF-SHA256 והגנת סיסמה Argon2id כדי לספק אלטרנטיבה מהירה ומאובטחת לשירותי שיתוף קבצים מסחריים.