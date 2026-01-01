התקינו SkySend בלחיצה אחת.
שיתוף קבצים והערות מוצפן מקצה לקצה, הניתן לאירוח עצמי, עם ארכיטקטורת שרת אפס-ידע.
בחרו תוכנית VPS עבור SkySend
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SkySend
SkySend הוא שירות מינימליסטי, הניתן לאירוח עצמי, לשיתוף קבצים ופתקים עם הצפנה מקצה לקצה. קבצים ופתקים מוצפנים במלואם בדפדפן באמצעות AES-256-GCM לפני שהם מגיעים לשרת, כך שהשרת מאחסן רק בלובים מוצפנים ולעולם אין לו גישה למפתח הפענוח. אין חשבונות, אין טלמטריה ואין אנליטיקה.
אירוח עצמי של SkySend ב-VPS שלכם שומר על תוכן משותף בשליטתכם המלאה תוך שמירה על הבטחות הפרטיות של הצפנת אפס ידע. בהשראת Mozilla Send ו-PrivateBin, הוא משתמש בפרימיטיבים אבטחתיים מודרניים כמו גזירת מפתח HKDF-SHA256 והגנת סיסמה Argon2id כדי לספק אלטרנטיבה מהירה ומאובטחת לשירותי שיתוף קבצים מסחריים.
פיצ'רים עיקריים של SkySend
הצפנת אפס ידע
הצפנת הזרמה AES-256-GCM מבוצעת כולה בדפדפן, כאשר מפתח הפענוח נמצא רק בפרגמנט ה-URL ולעולם אינו מגיע לשרת.
אין צורך בחשבונות
העלו קבצים או שתפו הערות באופן מיידי ללא הרשמה, טלמטריה או מעקב — קישורי שיתוף עובדים עבור כל נמען ללא צורך בהרשמה.
הערות מוצפנות
שתפו קטעי טקסט, סיסמאות, קוד עם הדגשת תחביר, Markdown, או מפתחות SSH עם אפשרות למחיקה לאחר קריאה ומגבלות צפייה הניתנות להגדרה.
הגנת סיסמה
הגנת סיסמה אופציונלית בשיטת Argon2id עם גזירת מפתח עמידה לזיכרון ועמידה בפני GPU, כדי להגן מפני התקפות כוח גס על תוכן משותף.
אחסון תואם S3
תמיכת בקאנד אופציונלית עבור Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner, ו-Wasabi, עם כתובות URL חתומות מראש להורדות ישירות אוכפות תפוגה ומגבלות.
תפוגה ניתנת להגדרה
הגדירו מגבלות הורדה וזמני תפוגה לכל העלאה, עם ניקוי אוטומטי של ערכים שפגו תוקפם ולוח מחוונים מובנה למעקב אחר שיתופים פעילים.
למה להריץ את SkySend על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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