TinyAuth היא תוכנת ביניים קלה לאימות (authentication middleware) באירוח עצמי, המוסיפה מסך התחברות לכל יישום הפועל מאחורי פרוקסי הפוך Traefik. בניגוד לספקי זהויות מלאים, TinyAuth הוא קובץ בינארי יחיד של Go המגובה על ידי SQLite, וניתן לפריסה תוך שניות עם תצורה מינימלית. תווית middleware אחת בקובץ Docker Compose של כל יישום היא כל מה שצריך כדי לחסום גישה מאחורי שם משתמש וסיסמה או התחברות OAuth.

אירוח עצמי של TinyAuth ב-VPS שלכם משמעותו שכל יישום שאתם פורסים – לוחות מחוונים, כלי מפתחים, שירותי ניטור – חולק שכבת אימות אחת מבלי לחשוף את השירותים הללו לציבור. שילוב OAuth עם Google, GitHub, וכל ספק OIDC מאפשר לחברי צוות להתחבר עם אישורים קיימים, ותמיכה מובנית ב-TOTP מוסיפה שכבת אימות דו-שלבית מבלי לדרוש שירות נוסף.