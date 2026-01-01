התקינו TinyAuth בהתקנה בלחיצה אחת.
תווכת Traefik forward-auth קלת משקל שמוסיפה מסך התחברות לכל אפליקציה באירוח עצמי עם תווית אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור TinyAuth
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TinyAuth
TinyAuth היא תוכנת ביניים קלה לאימות (authentication middleware) באירוח עצמי, המוסיפה מסך התחברות לכל יישום הפועל מאחורי פרוקסי הפוך Traefik. בניגוד לספקי זהויות מלאים, TinyAuth הוא קובץ בינארי יחיד של Go המגובה על ידי SQLite, וניתן לפריסה תוך שניות עם תצורה מינימלית. תווית middleware אחת בקובץ Docker Compose של כל יישום היא כל מה שצריך כדי לחסום גישה מאחורי שם משתמש וסיסמה או התחברות OAuth.
אירוח עצמי של TinyAuth ב-VPS שלכם משמעותו שכל יישום שאתם פורסים – לוחות מחוונים, כלי מפתחים, שירותי ניטור – חולק שכבת אימות אחת מבלי לחשוף את השירותים הללו לציבור. שילוב OAuth עם Google, GitHub, וכל ספק OIDC מאפשר לחברי צוות להתחבר עם אישורים קיימים, ותמיכה מובנית ב-TOTP מוסיפה שכבת אימות דו-שלבית מבלי לדרוש שירות נוסף.
פיצ'רים עיקריים של TinyAuth
Traefik Forward Auth
הוסיפו חומת התחברות לכל אפליקציה המנותבת דרך Traefik על ידי הוספת תווית middleware אחת — אין צורך בשינויים באפליקציה המוגנת.
תמיכה בספק OAuth
אפשרו כניסה באמצעות Google, GitHub, או כל ספק תואם OIDC, כך שחברי צוות ישתמשו בפרטי זיהוי קיימים במקום לנהל סיסמאות נפרדות.
TOTP אימות דו-שלבי
הטמעו סיסמאות חד-פעמיות מבוססות זמן לכל חשבון, חיזוק הגישה ליישומים באירוח עצמי מבלי לפרוס שירות 2FA ייעודי.
שיתוף קובצי Cookie בתת-דומיין
כניסת TinyAuth יחידה מכסה את כל היישומים המתארחים בתתי-דומיינים של אותו דומיין, כך שמשתמשים מזדהים פעם אחת ועוברים בחופשיות בין הרכיבים.
אפס תלויות חיצוניות
פועל כקובץ בינארי יחיד עם אחסון SQLite — ללא צורך ב-Redis, PostgreSQL או LDAP, שומר על צריכת משאבים מינימלית בכל תוכנית VPS.
למה להריץ את TinyAuth על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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