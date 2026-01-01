Apache StreamPark הוא פרויקט Apache מוביל המאחד את מחזור החיים המלא של יישומי עיבוד זרם בזמן אמת הבנויים על Apache Flink ו-Apache Spark. הוא משלב מסגרת ממוקדת-מפתחים של ממשקי API ומחברים מובנים מראש עם קונסולת תפעול מבוססת-ענן לצורך הידור, פריסה, ניטור והרחבת משימות סטרימינג מממשק משתמש אינטרנטי יחיד.

אירוח עצמי של StreamPark ב-VPS שלכם משאיר את ארטיפקטים של משימות Flink, היסטוריית פריסה ומטא-דאטה תפעולי בשליטתכם, תוך הסרת העלות והמורכבות של הפעלת מישור בקרה נפרד לעיבוד זרם על גבי Hyperscaler.