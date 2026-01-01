התקנת Apache StreamPark בלחיצה אחת.
מסגרת פיתוח יישומי סטרימינג מקצה לקצה ופלטפורמת מחשוב בזמן אמת מבוססת ענן עבור Apache Flink ו-Spark.
בחרו תוכנית VPS עבור Apache StreamPark
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache StreamPark
Apache StreamPark הוא פרויקט Apache מוביל המאחד את מחזור החיים המלא של יישומי עיבוד זרם בזמן אמת הבנויים על Apache Flink ו-Apache Spark. הוא משלב מסגרת ממוקדת-מפתחים של ממשקי API ומחברים מובנים מראש עם קונסולת תפעול מבוססת-ענן לצורך הידור, פריסה, ניטור והרחבת משימות סטרימינג מממשק משתמש אינטרנטי יחיד.
אירוח עצמי של StreamPark ב-VPS שלכם משאיר את ארטיפקטים של משימות Flink, היסטוריית פריסה ומטא-דאטה תפעולי בשליטתכם, תוך הסרת העלות והמורכבות של הפעלת מישור בקרה נפרד לעיבוד זרם על גבי Hyperscaler.
פיצ'רים עיקריים של Apache StreamPark
Flink ו-Spark מאוחדים
פתחו, פרסו והפעילו משימות סטרימינג של Apache Flink ו-Apache Spark ממסוף יחיד עם תמיכה בסביבת ריצה מרובת גרסאות.
יצירת משימות בדפדפן
כתיבת יישומי Flink SQL ומבוססי JAR בעורך אינטרנטי עם הדגשת תחביר, ניהול תלויות והיסטוריית גרסאות.
פריסה בלחיצה אחת
הפעלת משימות ל-Standalone, YARN על Hadoop 2.x/3.x, או אשכולות Kubernetes ישירות מהפלטפורמה מבלי לעזוב את הדפדפן.
ניטור מובנה
עקבו אחר משימות פועלות, נקודות ביקורת, נקודות שמירה ואירועי כשל באמצעות לוחות מחוונים של סטטוס בזמן אמת ושילובי התראות.
מערכת אקולוגית עשירה של מחברים
השיקו מהר יותר עם מחברים מובנים מראש עבור Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse, ומערכות ביג דאטה ו-ML אחרות.
למה להריץ את Apache StreamPark על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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