התקינו את HyperDX בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת נראות בקוד פתוח המאחדת לוגים, טרייסים, מדדים והקלטות סשנים בממשק בסגנון Datadog.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HyperDX
HyperDX היא פלטפורמת observability בקוד פתוח המאחדת לוגים, טרייסים, מדדים והקלטות סשנים בממשק יחיד — אלטרנטיבה לאירוח עצמי ל-**Datadog** ולכלי **APM** מסחריים אחרים. היא בנויה על **ClickHouse** עבור שאילתות מהירות על טלמטריה בעלת קרדינליות גבוהה ותומכת באופן מובנה ב-**OpenTelemetry**, כך שכל אפליקציה מבוססת **OTEL** יכולה לשלוח נתונים ללא אקספורטרים מותאמים אישית או סוכנים קנייניים.
אירוח עצמי של **HyperDX** על ה-**VPS** שלכם מונע עמלות אינג'שן לפי מארח ולפי **GB** שגדלות באופן בלתי צפוי עם התעבורה. לוגים, טרייסים ונתוני סשנים של משתמשים — שלעיתים קרובות מכילים מזהי לקוחות, מטעני **API** ופרטי מערכת פנימיים — נשארים על התשתית שלכם כאשר השמירה והגישה נשלטות באופן מלא על ידכם.
פיצ'רים עיקריים של HyperDX
תצפיתיות מאוחדת
לוגים, טרייסים, מדדים ושחזורי סשנים חיים בממשק משתמש אחד, כך שמהנדסים יוכלו לעבור מבקשה שנכשלה למעקב המלא שלה מבלי להחליף כלים.
OpenTelemetry מובנה
קליטת נתונים מכל שירות המצויד ב-OpenTelemetry באמצעות OTLP gRPC או HTTP — אין צורך בייצואנים מותאמים אישית או בסוכנים קנייניים.
שאילתות מבוססות ClickHouse
נבנה על ClickHouse לחיפושים בפחות משנייה על פני יומנים ועקבות בעלי קרדינליות גבוהה, ללא פשרות של צבירה מוקדמת או דגימה.
הקלטות סשנים
לשחזר סשנים של משתמשי קצה המקושרים לטרייסים של בקאנד כדי לראות בדיוק מה משתמש עשה ברגעים שלפני שאירעה שגיאה.
לוחות מחוונים ו-התראות
בנו תרשימים מותאמים אישית מכל אות והפעילו התראות על תבניות לוגים, שגיאות מעקב, או סף מדדים באמצעות Slack, PagerDuty, או webhooks.
פרטיות באחסון-עצמי
שמרו מזהי לקוחות, מטעני API ופרטי מערכת פנימיים בתשתית שלכם ללא תמחור לפי מארח או לפי GB.
למה להריץ את HyperDX על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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