HyperDX היא פלטפורמת observability בקוד פתוח המאחדת לוגים, טרייסים, מדדים והקלטות סשנים בממשק יחיד — אלטרנטיבה לאירוח עצמי ל-**Datadog** ולכלי **APM** מסחריים אחרים. היא בנויה על **ClickHouse** עבור שאילתות מהירות על טלמטריה בעלת קרדינליות גבוהה ותומכת באופן מובנה ב-**OpenTelemetry**, כך שכל אפליקציה מבוססת **OTEL** יכולה לשלוח נתונים ללא אקספורטרים מותאמים אישית או סוכנים קנייניים.

אירוח עצמי של **HyperDX** על ה-**VPS** שלכם מונע עמלות אינג'שן לפי מארח ולפי **GB** שגדלות באופן בלתי צפוי עם התעבורה. לוגים, טרייסים ונתוני סשנים של משתמשים — שלעיתים קרובות מכילים מזהי לקוחות, מטעני **API** ופרטי מערכת פנימיים — נשארים על התשתית שלכם כאשר השמירה והגישה נשלטות באופן מלא על ידכם.