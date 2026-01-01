פרוסו ShinyProxy בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת קוד פתוח לפריסת Shiny, Dash, Streamlit, ויישומי נתונים אחרים עם אימות מובנה.
בחרו תוכנית VPS עבור ShinyProxy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ShinyProxy
ShinyProxy הוא שרת הקוד הפתוח שנבנה על ידי Open Analytics לאירוח יישומי נתונים אינטראקטיביים שנכתבו ב-R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio, ומסגרות עבודה רבות אחרות. הוא משיק כל סשן משתמש בקונטיינר Docker מבודד, ואז מתווך תעבורת HTTP ו-WebSocket בחזרה לדפדפן, כך שכל מבקר מקבל סביבה נקייה מבלי לזהם מצב משותף.
אירוח עצמי של ShinyProxy ב-VPS שלכם שומר מודלים קנייניים, מערכי נתונים ולוחות מחוונים בתוך המתחם שלכם, תוך מתן תכונות ארגוניות לצוותים — אימות, בקרת גישה מבוססת קבוצות, רישום שימוש — ללא רישוי לפי מושב או נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של ShinyProxy
קונטיינרים לכל משתמש
כל סשן יוצר קונטיינר Docker משלו, כך שמשתמשים לעולם לא משתפים מצב, סשנים או משאבי מחשוב.
תמיכה בריבוי פריימוורקים
אחסנו R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode, וכל אפליקציית ווב הארוזה כקונטיינר.
אימות מודולרי
שלבו LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak, או התחברויות חברתיות כדי לשלוט בגישה לאפליקציות באמצעות בקרת גישה מבוססת קבוצות.
אנליטיקת שימוש
רישום אירועים מובנה עוקב אחר השקות אפליקציות, משכים וסשנים פעילים לצורך תכנון קיבולת וביקורת.
הזרמת WebSocket
תיווך WebSocket ו-HTTP/2 מקורי שומר על אפליקציות Shiny ו-Dash אינטראקטיביות ומגיבות תחת עומס.
לוח מחוונים של מנהל מערכת
תצוגת מנהל מערכת חיה מציגה קונטיינרים פעילים, מאפשרת למפעילי מערכת לבדוק פעילות, ועוצרת סשנים לפי דרישה.
למה להריץ את ShinyProxy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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