ShinyProxy הוא שרת הקוד הפתוח שנבנה על ידי Open Analytics לאירוח יישומי נתונים אינטראקטיביים שנכתבו ב-R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio, ומסגרות עבודה רבות אחרות. הוא משיק כל סשן משתמש בקונטיינר Docker מבודד, ואז מתווך תעבורת HTTP ו-WebSocket בחזרה לדפדפן, כך שכל מבקר מקבל סביבה נקייה מבלי לזהם מצב משותף.

אירוח עצמי של ShinyProxy ב-VPS שלכם שומר מודלים קנייניים, מערכי נתונים ולוחות מחוונים בתוך המתחם שלכם, תוך מתן תכונות ארגוניות לצוותים — אימות, בקרת גישה מבוססת קבוצות, רישום שימוש — ללא רישוי לפי מושב או נעילת ספק.