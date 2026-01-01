PicoShare היא שירות שיתוף קבצים מינימליסטי בקוד פתוח, שנועד לעשות דבר אחד היטב: להעלות קובץ ולשתף קישור להורדה ישירה. בניגוד לפלטפורמות אחסון ענן מלאות, ל-PicoShare אין היררכיית תיקיות, חשבונות מרובי משתמשים או מכסות אחסון — רק ביטוי סיסמה משותף אחד שמגן על ממשק הניהול, וכתובת URL ציבורית נקייה לכל קובץ שאתם משתפים. ניתן להגדיר קישורים שיפוגו לאחר תקופת זמן הניתנת להגדרה או מספר הורדות, וקישורי העלאה לאורחים מאפשרים לתורמים חיצוניים להגיש קבצים לשרת שלכם ללא חשבון.

אירוח עצמי של PicoShare ב-VPS שלכם משמעותו היא שקבצים משותפים מאוחסנים בתשתית שלכם ללא פלטפורמת צד שלישי ביניכם לבין הנמענים שלכם, וללא קובץ שנדחה בגלל שהוא גדול מדי.