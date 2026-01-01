התקינו PicoShare בלחיצה אחת.
שיתוף קבצים מינימליסטי באירוח עצמי עם קישורים שפג תוקפם, העלאות אורחים וללא הגבלת גודל קובץ.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם PicoShare
PicoShare היא שירות שיתוף קבצים מינימליסטי בקוד פתוח, שנועד לעשות דבר אחד היטב: להעלות קובץ ולשתף קישור להורדה ישירה. בניגוד לפלטפורמות אחסון ענן מלאות, ל-PicoShare אין היררכיית תיקיות, חשבונות מרובי משתמשים או מכסות אחסון — רק ביטוי סיסמה משותף אחד שמגן על ממשק הניהול, וכתובת URL ציבורית נקייה לכל קובץ שאתם משתפים. ניתן להגדיר קישורים שיפוגו לאחר תקופת זמן הניתנת להגדרה או מספר הורדות, וקישורי העלאה לאורחים מאפשרים לתורמים חיצוניים להגיש קבצים לשרת שלכם ללא חשבון.
אירוח עצמי של PicoShare ב-VPS שלכם משמעותו היא שקבצים משותפים מאוחסנים בתשתית שלכם ללא פלטפורמת צד שלישי ביניכם לבין הנמענים שלכם, וללא קובץ שנדחה בגלל שהוא גדול מדי.
פיצ'רים עיקריים של PicoShare
קישורי שיתוף פגי תוקף
הגדירו קישורים שיפוג תוקפם לאחר פרק זמן מסוים או מספר הורדות, כך שקבצים משותפים יוסרו אוטומטית לאחר שמילאו את ייעודם.
קישורי העלאה לאורחים
צרו קישורי העלאה חד-פעמיים או לשימוש חוזר, כך שמשתפי פעולה חיצוניים יוכלו להגיש קבצים לשרת שלכם מבלי ליצור חשבון או לראות את הקבצים האחרים שלכם.
אין הגבלות על גודל קובץ
PicoShare אינה מטילה הגבלות על גודל או סוג קובץ, כך שתוכלו לשתף סרטונים גדולים, תמונות דיסק או ארכיונים ששירותי ענן ידחו.
אפס תלויות חיצוניות
SQLite מאחסנת את כל המטא-דאטה באופן מקומי — ללא שרת מסד נתונים, ללא Redis, וללא תהליכי רקע — מה שהופך את כל הפריסה לקונטיינר יחיד.
כתובות URL להורדה ישירה
כל קובץ משותף מקבל כתובת URL נקייה וקבועה להורדה ישירה, כך שהנמענים מורידים מבלי לנווט בממשק אינטרנט או להתחבר.
למה להריץ את PicoShare על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
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