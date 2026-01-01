jsreport הוא שרת דיווח בקוד פתוח שמייצר מסמכים עסקיים באיכות ייצור מתבניות HTML. צוותי פיתוח משתמשים בו כשירות משותף שכל יישום בארגון יכול לקרוא לו באמצעות REST API — מעביר נתוני JSON ומקבל תגובת PDF, גיליון אלקטרוני של Excel, DOCX או HTML מעוצבת ללא כל לוגיקת רינדור ביישום הקורא. תבניות נכתבות ב-HTML ו-CSS סטנדרטיים באמצעות Handlebars או מנועים נתמכים אחרים, כך שכל מפתח ווב יכול ליצור ולתחזק אותן מבלי ללמוד DSL קנייני.

אירוח עצמי של jsreport שומר מסמכים שנוצרו — חשבוניות, חוזים, דוחות כספיים — על תשתית שאתם שולטים בה, מבלי לשלוח נתונים עסקיים רגישים לשירות רינדור של צד שלישי. ללא עמלות לפי מסמך וללא מגבלות שימוש.