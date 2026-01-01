התקינו jsreport בלחיצה אחת.
פלטפורמת דיווח JavaScript המותקנת עצמאית להפקת מסמכי PDF, Excel ו-DOCX מתבניות HTML באמצעות REST API.
בחרו תוכנית VPS עבור jsreport
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם jsreport
jsreport הוא שרת דיווח בקוד פתוח שמייצר מסמכים עסקיים באיכות ייצור מתבניות HTML. צוותי פיתוח משתמשים בו כשירות משותף שכל יישום בארגון יכול לקרוא לו באמצעות REST API — מעביר נתוני JSON ומקבל תגובת PDF, גיליון אלקטרוני של Excel, DOCX או HTML מעוצבת ללא כל לוגיקת רינדור ביישום הקורא. תבניות נכתבות ב-HTML ו-CSS סטנדרטיים באמצעות Handlebars או מנועים נתמכים אחרים, כך שכל מפתח ווב יכול ליצור ולתחזק אותן מבלי ללמוד DSL קנייני.
אירוח עצמי של jsreport שומר מסמכים שנוצרו — חשבוניות, חוזים, דוחות כספיים — על תשתית שאתם שולטים בה, מבלי לשלוח נתונים עסקיים רגישים לשירות רינדור של צד שלישי. ללא עמלות לפי מסמך וללא מגבלות שימוש.
פיצ'רים עיקריים של jsreport
פורמטים מרובים של פלט
צרו PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV, או XML מאותה תבנית, תוך החלפת פורמט באמצעות פרמטר API מבלי לתחזק עיצובים נפרדים.
רינדור REST API
כל תבנית היא נקודת קצה (endpoint) מסוג POST — יישומים מעבירים נתוני JSON ומקבלים בחזרה את המסמך המעובד, ובכך מפרידים את לוגיקת הדיווח מקוד היישום.
מעצב מבוסס דפדפן
עיצוב, תצוגה מקדימה ובדיקה של תבניות דוחות ישירות בדפדפן באמצעות עורך האינטרנט המובנה, ללא מעבר בין כלים.
קביעת דוחות
תזמון דוחות להרצה אוטומטית במרווחי זמן קבועים, ואספקתם בדוא"ל או אחסון הפלט, ובכך מבטלים ייצואים ידניים חוזרים ונשנים.
גרסאות תבנית
עקבו אחר כל שינוי בתבנית עם היסטוריית גרסאות מובנית, וחזרו לכל גרסה קודמת מבלי לתחזק VCS נפרדת.
למה להריץ את jsreport על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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