Sonarr היא מנהלת אוספי תוכניות טלוויזיה מקיפה ומקליט וידאו אישי למשתמשי Usenet ו-BitTorrent. היא מנטרת פידים של RSS עבור יציאות פרקים חדשים, מורידה אותם אוטומטית דרך קליינט ההורדות המועדף עליכם, ומארגנת את הקבצים המתקבלים עם שמות עקביים — הכל ללא התערבות ידנית. כחברה מרכזית ב-arr suite, Sonarr משתלבת בצורה חלקה עם Radarr, Prowlarr, ושרתי מדיה כמו Plex ו-Jellyfin.

פריסת Sonarr על ה-VPS שלכם אומרת שהיא פועלת 24 שעות ביממה, תופסת יציאות חדשות ברגע שהן מופיעות גם כשהמחשב הביתי שלכם כבוי. אחסון קבוע מגן על תצורות הספרייה ופרופילי האיכות שלכם, בעוד שה-REST API מאפשר אינטגרציה עם כלי ניהול בקשות כדי לבנות מערכת אקולוגית של מדיה ביתית אוטומטית לחלוטין.