התקינו Sonarr בלחיצה אחת.
מנהל אוטומטי של אוסף תוכניות טלוויזיה שמנטר, מוריד, משנה שמות ומארגן פרקים מ-Usenet וטורנטים.
בחרו תוכנית VPS עבור Sonarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Sonarr
Sonarr היא מנהלת אוספי תוכניות טלוויזיה מקיפה ומקליט וידאו אישי למשתמשי Usenet ו-BitTorrent. היא מנטרת פידים של RSS עבור יציאות פרקים חדשים, מורידה אותם אוטומטית דרך קליינט ההורדות המועדף עליכם, ומארגנת את הקבצים המתקבלים עם שמות עקביים — הכל ללא התערבות ידנית. כחברה מרכזית ב-arr suite, Sonarr משתלבת בצורה חלקה עם Radarr, Prowlarr, ושרתי מדיה כמו Plex ו-Jellyfin.
פריסת Sonarr על ה-VPS שלכם אומרת שהיא פועלת 24 שעות ביממה, תופסת יציאות חדשות ברגע שהן מופיעות גם כשהמחשב הביתי שלכם כבוי. אחסון קבוע מגן על תצורות הספרייה ופרופילי האיכות שלכם, בעוד שה-REST API מאפשר אינטגרציה עם כלי ניהול בקשות כדי לבנות מערכת אקולוגית של מדיה ביתית אוטומטית לחלוטין.
פיצ'רים עיקריים של Sonarr
ניטור אירועים אוטומטי
עוקב אחר פרקים עתידיים באמצעות פידים של RSS ומוריד אותם אוטומטית ברגע שמהדורות חדשות הופכות זמינות.
ניהול פרופיל איכותי
הגדירו רזולוציות, קודקים וגדלי קבצים מועדפים לכל סדרה, ותנו ל-Sonarr לשדרג לגרסאות טובות יותר באופן אוטומטי כשהן מופיעות.
הורד אינטגרציית לקוח
מתחבר ל-qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet ועוד — תומך גם בתהליכי עבודה של טורנט וגם של Usenet מממשק אחד.
סינכרון שרת מדיה
מפעיל עדכוני ספרייה אוטומטיים ב-Plex, Jellyfin, Emby ו-Kodi לאחר כל הורדה, שומר על שרת המדיה שלכם מעודכן ללא רענונים ידניים.
טיפול בחבילת עונה
מעבד בחוכמה הורדות של חבילות עונה על ידי חילוץ פרקים בודדים והתאמתם לערכי סדרות במעקב.
למה להריץ את Sonarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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