התקינו CiviCRM בלחיצה אחת.
ניהול קשרי חברים בקוד פתוח, שנבנה עבור עמותות, קבוצות סנגור וארגונים מבוססי חברים.
בחרו תוכנית VPS עבור CiviCRM
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם CiviCRM
CiviCRM היא מערכת CRM בקוד פתוח ייעודית לעמותות, ארגונים לא ממשלתיים, איגודים וארגונים אזרחיים. בניגוד למערכות CRM מסחריות המתמקדות במכירות, כל מודול – אנשי קשר, תרומות, חברות, אירועים, דיוורים וניהול תיקים – מתוכנן סביב תהליכי העבודה של מגייסי כספים, מארגנים ואנשי צוות תוכניות המנהלים קהלים ולא לידים.
אירוח עצמי של CiviCRM על גבי VPS משלכם שומר על רישומי תורמים, היסטוריית תרומות ונתוני חברים בשליטתכם המלאה, ללא תמחור לפי איש קשר, ללא מעבדי נתונים של צד שלישי, ועם בעלות מלאה על כל דוח ופילוח שאתם בונים.
פיצ'רים עיקריים של CiviCRM
ניהול אנשי קשר
עקבו אחר אנשי קשר ללא הגבלה, משקי בית וארגונים, עם קשרים, תגיות ושדות מותאמים אישית, המותאמים לתהליכי עבודה של עמותות.
תרומות וגיוס כספים
קבלו תרומות אונליין, נהלו התחייבויות, הפעילו תוכניות נתינה חוזרות, ובצעו התאמה של תרומות עם דיווח פיננסי מובנה.
ניהול חברות
אוטומציה של הרשמות לחברות, חידושים והטבות מדורגות באמצעות סוגי חברות הניתנים להגדרה ותזכורות מחזור חיים.
אירועים ו-הרשמה
צרו דפי אירועים, מכרו כרטיסים, נהלו משתתפים, ועקבו אחר היסטוריית השתתפות לצד שאר רשומת איש הקשר.
אימייל ודיוור המוני
פלחו קהלים, שלחו מיילים ממוקדים ומדדו פתיחות, קליקים והחזרות מבלי לשלם עמלות דיוור לפי איש קשר.
למה להריץ את CiviCRM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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