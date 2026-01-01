CiviCRM היא מערכת CRM בקוד פתוח ייעודית לעמותות, ארגונים לא ממשלתיים, איגודים וארגונים אזרחיים. בניגוד למערכות CRM מסחריות המתמקדות במכירות, כל מודול – אנשי קשר, תרומות, חברות, אירועים, דיוורים וניהול תיקים – מתוכנן סביב תהליכי העבודה של מגייסי כספים, מארגנים ואנשי צוות תוכניות המנהלים קהלים ולא לידים.

אירוח עצמי של CiviCRM על גבי VPS משלכם שומר על רישומי תורמים, היסטוריית תרומות ונתוני חברים בשליטתכם המלאה, ללא תמחור לפי איש קשר, ללא מעבדי נתונים של צד שלישי, ועם בעלות מלאה על כל דוח ופילוח שאתם בונים.