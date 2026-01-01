התקינו Spliit בלחיצה אחת.
אפליקציה חינמית בקוד פתוח לפיצול הוצאות לקבוצות — עקבו אחר עלויות משותפות והתחשבנו ללא מנויים.
בחרו תוכנית VPS עבור Spliit
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Spliit
Spliit היא אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Splitwise המאפשרת לקבוצות של חברים, שותפים לדירה או מטיילים לעקוב אחר הוצאות משותפות ולחשב מי חייב למי מה. צרו קבוצה, הוסיפו הוצאות כפי שהן מתרחשות, ו-Spliit מחשבת את היתרות באופן אוטומטי — אין צורך בחשבון למשתתפים, פשוט שתפו קישור.
אירוח עצמי של Spliit אומר שהנתונים הפיננסיים שלכם — מי הוציא מה, עם מי ועל מה — לעולם אינם מגיעים לשרת צד שלישי או משמשים לפרסום. אין שכבות מנוי, אין תכונות פרימיום נעולות, ואין חששות לגבי ניידות נתונים: המופע שלכם, הנתונים שלכם, השליטה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Spliit
אין צורך בחשבון
שתפו קישור לקבוצה וכל אחד יוכל להוסיף או לצפות בהוצאות מיד — אין צורך בהרשמה או באימות אימייל עבור המשתתפים.
חישוב יתרה אוטומטי
Spliit מחשבת מי חייב למי לאחר כל הוצאה, וממזערת את מספר העסקאות הנדרשות ליישוב קבוצה.
סריקת קבלות
צלמו קבלה ו-Spliit יחלץ את הסכום באופן אוטומטי, מה שיזרז את הזנת ההוצאות ללא הקלדה ידנית.
חלוקת הוצאות לא שוויונית
פצלו עלויות לפי סכומים מדויקים, אחוזים או חלקים — לא רק באופן שווה — למצבים שבהם אדם אחד משתמש יותר מאחרים.
קטגוריות הוצאות וחיפוש
תייגו הוצאות לפי קטגוריה וסננו את ההיסטוריה כדי למצוא במהירות כל עסקה בקבוצות מתמשכות.
למה להריץ את Spliit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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