Spliit היא אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Splitwise המאפשרת לקבוצות של חברים, שותפים לדירה או מטיילים לעקוב אחר הוצאות משותפות ולחשב מי חייב למי מה. צרו קבוצה, הוסיפו הוצאות כפי שהן מתרחשות, ו-Spliit מחשבת את היתרות באופן אוטומטי — אין צורך בחשבון למשתתפים, פשוט שתפו קישור.

אירוח עצמי של Spliit אומר שהנתונים הפיננסיים שלכם — מי הוציא מה, עם מי ועל מה — לעולם אינם מגיעים לשרת צד שלישי או משמשים לפרסום. אין שכבות מנוי, אין תכונות פרימיום נעולות, ואין חששות לגבי ניידות נתונים: המופע שלכם, הנתונים שלכם, השליטה שלכם.