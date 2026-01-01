Kafbat Kafka UI הוא לוח מחוונים מבוסס ווב, חינמי וקוד פתוח, להפעלת אשכולות Apache Kafka. כיורש מונע-קהילה ל-Provectus kafka-ui, הוא מביא ממשק מלוטש לבדיקת ברוקרים, ניהול נושאים (topics), עיון בהודעות ומעקב אחר פיגור קבוצת צרכנים (consumer group lag) — הכל ללא כלי שורת פקודה. התמיכה בריבוי אשכולות מאפשרת לכם לנהל כל סביבת Kafka ממסך אחד.

אירוח עצמי של Kafbat Kafka UI ב-VPS שלכם שומר את נתוני ההודעות ואת פרטי הכניסה של האשכול שלכם בשלמותם בתוך התשתית שלכם. תבנית זו כוללת ברוקר Kafka בעל צומת יחיד הפועל במצב KRaft (אין צורך ב-ZooKeeper), ומעניקה לכם ערימת Kafka מוכנה לייצור שמוכנה בלחיצה אחת.