התקינו Kafbat Kafka UI בלחיצה אחת.
ממשק משתמש ווב בקוד פתוח לניהול וניטור אשכולות Apache Kafka, ממשיך דרכו של פרויקט Provectus kafka-ui הפופולרי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI הוא לוח מחוונים מבוסס ווב, חינמי וקוד פתוח, להפעלת אשכולות Apache Kafka. כיורש מונע-קהילה ל-Provectus kafka-ui, הוא מביא ממשק מלוטש לבדיקת ברוקרים, ניהול נושאים (topics), עיון בהודעות ומעקב אחר פיגור קבוצת צרכנים (consumer group lag) — הכל ללא כלי שורת פקודה. התמיכה בריבוי אשכולות מאפשרת לכם לנהל כל סביבת Kafka ממסך אחד.
אירוח עצמי של Kafbat Kafka UI ב-VPS שלכם שומר את נתוני ההודעות ואת פרטי הכניסה של האשכול שלכם בשלמותם בתוך התשתית שלכם. תבנית זו כוללת ברוקר Kafka בעל צומת יחיד הפועל במצב KRaft (אין צורך ב-ZooKeeper), ומעניקה לכם ערימת Kafka מוכנה לייצור שמוכנה בלחיצה אחת.
פיצ'רים עיקריים של Kafbat Kafka UI
ניהול נושאים
צרו, הגדירו ומחקו נושאים עם הגדרות מחיצה ושכפול בזמן אמת מבלי לגעת ב-Kafka CLI.
דפדפן הודעות
גלו הודעות Kafka בפורמטים של JSON, טקסט רגיל או Avro, עם סינון מבוסס CEL כדי לאתר במדויק את הרשומות שאתם צריכים.
ניטור קבוצת צרכנים
עקבו אחר היסטים של קבוצות צרכנים, הקצאות מחיצות ומדדי פיגור כדי לזהות צווארי בקבוק בעיבוד לפני שהם משפיעים על מערכות במורד הזרם.
תמיכה בריבוי אשכולות
חברו מספר אשכולות Kafka ללוח מחוונים יחיד ועברו ביניהם באופן מיידי לראות מרכזית על פני סביבות.
KRaft Mode Broker
מתווך Kafka מאוגד פועל במצב KRaft — ללא תלות ב-ZooKeeper — מפשט את הפריסה ומפחית את טביעת הרגל התפעולית.
למה להריץ את Kafbat Kafka UI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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