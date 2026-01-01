Readur היא פלטפורמה לניהול מסמכים הממנפת טכנולוגיית OCR כדי להפוך מסמכי נייר, קבצים סרוקים ותמונות לארכיונים דיגיטליים הניתנים לחיפוש. היא מקבלת קובצי PDF, תמונות וקבצי Office באמצעות העלאה בגרור ושחרר או תיקיית מעקב אוטומטית, מחלצת טקסט מבלי לשנות את הקבצים המקוריים, ומאנדקסת הכל ב-PostgreSQL לחיפוש טקסט מלא מהיר.

אירוח עצמי של Readur שומר על מסמכים רגישים — רשומות משפטיות, תיקים רפואיים, קבלות פיננסיות — תחת שליטתכם הבלעדית מבלי להעלות לשירותי OCR של צד שלישי שעלולים לשמור עותקים או לשתף תוכן. אימות מבוסס אסימונים והגדרות OCR הניתנות להגדרה מעניקים לכם שליטה מדויקת על מקביליות עיבוד, זיהוי שפות והגבלות סוגי קבצים.