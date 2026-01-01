פרוסו Readur בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת לניהול מסמכים המשתמשת ב-OCR כדי להפוך קבצים סרוקים ותמונות לארכיונים הניתנים לחיפוש מלא.
בחרו תוכנית VPS עבור Readur
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Readur
Readur היא פלטפורמה לניהול מסמכים הממנפת טכנולוגיית OCR כדי להפוך מסמכי נייר, קבצים סרוקים ותמונות לארכיונים דיגיטליים הניתנים לחיפוש. היא מקבלת קובצי PDF, תמונות וקבצי Office באמצעות העלאה בגרור ושחרר או תיקיית מעקב אוטומטית, מחלצת טקסט מבלי לשנות את הקבצים המקוריים, ומאנדקסת הכל ב-PostgreSQL לחיפוש טקסט מלא מהיר.
אירוח עצמי של Readur שומר על מסמכים רגישים — רשומות משפטיות, תיקים רפואיים, קבלות פיננסיות — תחת שליטתכם הבלעדית מבלי להעלות לשירותי OCR של צד שלישי שעלולים לשמור עותקים או לשתף תוכן. אימות מבוסס אסימונים והגדרות OCR הניתנות להגדרה מעניקים לכם שליטה מדויקת על מקביליות עיבוד, זיהוי שפות והגבלות סוגי קבצים.
פיצ'רים עיקריים של Readur
הפקת טקסט OCR
מחלץ טקסט באופן אוטומטי מקובצי PDF סרוקים ותמונות, כך שכל מסמך הופך לניתן לחיפוש ללא תמלול ידני.
אוטומציה של תיקיית מעקב
שחררו קבצים לתיקייה מנוטרת ו-Readur מעבד ומאנדקס אותם אוטומטית, ומבטל שלבי העלאה חוזרים ונשנים להזנה בכמות גדולה.
חיפוש בטקסט מלא
חיפוש טקסט מלא המגובה ב-PostgreSQL מחזיר מסמכים רלוונטיים באופן מיידי מכל הארכיון שלך, עם סינון ודירוג מובנים.
עיבוד לא הרסני
קבצים מקוריים נשמרים בדיוק כפי שהועלו — טקסט OCR מאוחסן בנפרד כך שמסמכי המקור נשארים זהים לחלוטין.
תמיכה בריבוי פורמטים
מטפל בקובצי PDF, פורמטים נפוצים של תמונות, טקסט רגיל, RTF ומסמכי Office בארכיון מאוחד אחד ללא תהליכי עבודה ספציפיים לפורמט.
למה להריץ את Readur על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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