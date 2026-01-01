התקינו Inkscape בלחיצה אחת.
עורך גרפיקה וקטורית חופשי ובקוד פתוח, נגיש מכל דפדפן באמצעות סביבת עבודה שולחנית המתארחת בענן.
בחרו תוכנית VPS עבור Inkscape
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Inkscape
Inkscape הוא עורך הגרפיקה הווקטורית המוביל בקוד פתוח ליצירת לוגואים, אייקונים, איורים ותרשימים טכניים בפורמט SVG. תבנית זו מריצה את יישום שולחן העבודה המלא של Inkscape באמצעות KasmVNC, מה שהופך אותו לנגיש מכל דפדפן מודרני מבלי להתקין דבר באופן מקומי.
אירוח Inkscape על גבי VPS מעניק לכם סביבת עבודה עיצובית קבועה שעוקבת אחריכם בין מכשירים. ההרחבות המותאמות אישית שלכם, פלטות הצבעים, התבניות וקבצי הפרויקט זמינים תמיד, והסביבה מאובטחת מאחורי HTTPS עם אימות סיסמה — אין צורך ב-VPN או בסנכרון שולחן עבודה.
פיצ'רים עיקריים של Inkscape
דסקטופ נגיש דרך דפדפן
אפליקציית Inkscape המלאה פועלת בדפדפן שלכם באמצעות KasmVNC, ומעניקה לכם גישה לסביבת העבודה העיצובית שלכם מכל מכשיר.
עריכת SVG מקורית
Inkscape עובד ישירות עם גאומטריית SVG, כך שיצירות אמנות מתאימות את עצמן לכל רזולוציה ללא איבוד איכות — אידיאלי עבור אינטרנט והדפסה.
עריכת צומת מתקדמת
כלי מניפולציה מדויקים של עקומות בזייה וצמתים נותנים לכם שליטה מלאה על נתיבים עבור איור מפורט ועבודת אייקונים.
הרחבות וסקריפטים
מאות הרחבות מובנות ושל הקהילה מאפשרות אוטומציה, אפקטים מותאמים אישית ושילובים בתהליכי עבודה ישירות בתוך Inkscape.
סביבת עבודה קבועה
קבצי פרויקט, גופנים, פלטות והעדפות נשמרים בין סשנים בווליום Docker בעל שם, ושורדים הפעלות מחדש ועדכונים של קונטיינרים.
למה להריץ את Inkscape על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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