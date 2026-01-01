Inkscape הוא עורך הגרפיקה הווקטורית המוביל בקוד פתוח ליצירת לוגואים, אייקונים, איורים ותרשימים טכניים בפורמט SVG. תבנית זו מריצה את יישום שולחן העבודה המלא של Inkscape באמצעות KasmVNC, מה שהופך אותו לנגיש מכל דפדפן מודרני מבלי להתקין דבר באופן מקומי.

אירוח Inkscape על גבי VPS מעניק לכם סביבת עבודה עיצובית קבועה שעוקבת אחריכם בין מכשירים. ההרחבות המותאמות אישית שלכם, פלטות הצבעים, התבניות וקבצי הפרויקט זמינים תמיד, והסביבה מאובטחת מאחורי HTTPS עם אימות סיסמה — אין צורך ב-VPN או בסנכרון שולחן עבודה.