פרוסו את Checkrr בהתקנה בלחיצה אחת.
סרקו את ספריות Plex ו-Jellyfin לאיתור מדיה פגומה והחליפו אוטומטית קבצים פגומים באמצעות Sonarr, Radarr ו-Lidarr.
בחרו תוכנית VPS עבור Checkrr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Checkrr
Checkrr הוא סורק תקינות ספריות קוד פתוח המגן על אוספי מדיה גדולים מפני שחיתות שקטה. הוא מריץ בדיקות ffprobe, magic-number ו-mimetype על פני כל קובץ וידאו, אודיו וכתוביות בספרייה שלכם, ולאחר מכן מבצע גיבוב (hashing) לקבצים מאומתים לתוך מסד נתונים bbolt, כך שסריקות עתידיות מדלגות על תוכן ידוע כתקין ומושלמות תוך דקות במקום שעות.
כאשר קובץ נכשל בבדיקה, Checkrr מתחבר ל-arr stack שאתם כבר מריצים — Sonarr, Radarr, או Lidarr — מוחק את העותק הפגום, ומפעיל הורדה חדשה באמצעות השירות התואם. אירוח עצמי של Checkrr שומר את מלאי המדיה שלכם בשליטתכם המלאה, ללא מגבלות API של צד שלישי וללא עלות שוטפת.
פיצ'רים עיקריים של Checkrr
סריקות תקינות ffprobe
מזהה קבצים קטועים, מתויגים באופן שגוי ושלא ניתנים להפעלה, ש-Plex ו-Jellyfin מדלגים עליהם בשקט במהלך ההפעלה.
Sonarr Radarr Lidarr
מסיר קבצים פגומים ומפעיל הורדה חדשה דרך ערימת ה-arr הקיימת שלכם ללא התערבות ידנית.
סריקות חוזרות מהירות מבוססות Hash
מאחסן האשים של קבצים במסד נתונים bbolt, כך שסריקות חוזרות מדלגות על תוכן מאומת ומסתיימות בספריות מרובות טרה-בייט תוך דקות.
תמיכה ב-Multi-instance arr
מתחבר למספר מופעי Sonarr ו-Radarr בו-זמנית, עם מיפויי נתיבים לכל מופע עבור ספריות 4K, anime וספריות רגילות.
התראות מובנות
שולח תוצאות ל-Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP, ו-Healthchecks עבור סריקות מתוזמנות ללא השגחה.
למה להריץ את Checkrr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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