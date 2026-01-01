Checkrr הוא סורק תקינות ספריות קוד פתוח המגן על אוספי מדיה גדולים מפני שחיתות שקטה. הוא מריץ בדיקות ffprobe, magic-number ו-mimetype על פני כל קובץ וידאו, אודיו וכתוביות בספרייה שלכם, ולאחר מכן מבצע גיבוב (hashing) לקבצים מאומתים לתוך מסד נתונים bbolt, כך שסריקות עתידיות מדלגות על תוכן ידוע כתקין ומושלמות תוך דקות במקום שעות.

כאשר קובץ נכשל בבדיקה, Checkrr מתחבר ל-arr stack שאתם כבר מריצים — Sonarr, Radarr, או Lidarr — מוחק את העותק הפגום, ומפעיל הורדה חדשה באמצעות השירות התואם. אירוח עצמי של Checkrr שומר את מלאי המדיה שלכם בשליטתכם המלאה, ללא מגבלות API של צד שלישי וללא עלות שוטפת.