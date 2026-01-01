Sshwifty הוא לקוח SSH ו-Telnet מבוסס ווב באירוח עצמי, שהופך כל דפדפן מודרני למסוף מתפקד במלואו לגישה לשרתים מרוחקים. הוא תומך באימות SSH באמצעות סיסמה, מפתח ציבורי ואימות אינטראקטיבי במקלדת, לצד Telnet רגיל, ומבטל את הצורך להתקין או להגדיר לקוחות מקומיים בכל תחנת עבודה.

אירוח עצמי של Sshwifty על VPS מעניק לצוות נקודת כניסה משותפת אחת לניהול מכונות מרוחקות מכל מקום — טלפונים, טאבלטים, מחשבים ניידים ארגוניים נעולים או קיוסקים — תוך שמירה על גישה הנשלטת על ידי מפתח משותף. מנהלי מערכת יכולים להגדיר מראש הגדרות מארח, להגביל חיבורים ליעדים מאושרים ולבקר תעבורה באמצעות ווים בצד השרת מבלי לחשוף יציאות SSH לאינטרנט הציבורי.