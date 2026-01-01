עד 69% הנחה עבור Sshwifty

התקינו Sshwifty בלחיצה אחת.

לקוח SSH ו-Telnet מבוסס דפדפן המאפשר לכם לגשת לשרתים מרוחקים מכל דפדפן אינטרנט ללא התקנת לקוחות מקומיים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Sshwifty בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Sshwifty

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Sshwifty

Sshwifty הוא לקוח SSH ו-Telnet מבוסס ווב באירוח עצמי, שהופך כל דפדפן מודרני למסוף מתפקד במלואו לגישה לשרתים מרוחקים. הוא תומך באימות SSH באמצעות סיסמה, מפתח ציבורי ואימות אינטראקטיבי במקלדת, לצד Telnet רגיל, ומבטל את הצורך להתקין או להגדיר לקוחות מקומיים בכל תחנת עבודה.

אירוח עצמי של Sshwifty על VPS מעניק לצוות נקודת כניסה משותפת אחת לניהול מכונות מרוחקות מכל מקום — טלפונים, טאבלטים, מחשבים ניידים ארגוניים נעולים או קיוסקים — תוך שמירה על גישה הנשלטת על ידי מפתח משותף. מנהלי מערכת יכולים להגדיר מראש הגדרות מארח, להגביל חיבורים ליעדים מאושרים ולבקר תעבורה באמצעות ווים בצד השרת מבלי לחשוף יציאות SSH לאינטרנט הציבורי.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Sshwifty

SSH ו-Telnet

התחברו לשרתי SSH באמצעות סיסמה, מפתח ציבורי, או אימות אינטראקטיבי במקלדת, והגיעו למארחי Telnet מדור קודם מאותו ממשק.

ללא התקנת לקוח

פועל כולו בדפדפן, כך שמשתמשים ניגשים למכונות מרוחקות מטלפונים, טאבלטים או תחנות עבודה נעולות, מבלי להתקין תוכנת טרמינל מקורית.

הגדרות קבועות מראש של חיבור

מנהלים מגדירים הגדרות מארח לשימוש חוזר, עם אישורי גישה מוטמעים, כך שמשתמשים יוכלו להתחבר רק לשרתים מאושרים מראש מתוך רשימה מנוהלת.

הוקי צד שרת

תהליכים חיצוניים ניתנים להפעלה לפני כל חיבור כדי לאכוף אימות מותאם אישית, רישום או ביקורת, מבלי לשנות את הלקוח.

מפתח גישה יחיד

יש להגן על ממשק האינטרנט באמצעות מפתח משותף יחיד המוגדר בעת הפריסה, כך שרק משתמשים מורשים יגיעו למסך החיבור.

למה להריץ את Sshwifty על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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