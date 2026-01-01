התקינו Sshwifty בלחיצה אחת.
לקוח SSH ו-Telnet מבוסס דפדפן המאפשר לכם לגשת לשרתים מרוחקים מכל דפדפן אינטרנט ללא התקנת לקוחות מקומיים.
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מה אפשר לבנות עם Sshwifty
Sshwifty הוא לקוח SSH ו-Telnet מבוסס ווב באירוח עצמי, שהופך כל דפדפן מודרני למסוף מתפקד במלואו לגישה לשרתים מרוחקים. הוא תומך באימות SSH באמצעות סיסמה, מפתח ציבורי ואימות אינטראקטיבי במקלדת, לצד Telnet רגיל, ומבטל את הצורך להתקין או להגדיר לקוחות מקומיים בכל תחנת עבודה.
אירוח עצמי של Sshwifty על VPS מעניק לצוות נקודת כניסה משותפת אחת לניהול מכונות מרוחקות מכל מקום — טלפונים, טאבלטים, מחשבים ניידים ארגוניים נעולים או קיוסקים — תוך שמירה על גישה הנשלטת על ידי מפתח משותף. מנהלי מערכת יכולים להגדיר מראש הגדרות מארח, להגביל חיבורים ליעדים מאושרים ולבקר תעבורה באמצעות ווים בצד השרת מבלי לחשוף יציאות SSH לאינטרנט הציבורי.
פיצ'רים עיקריים של Sshwifty
SSH ו-Telnet
התחברו לשרתי SSH באמצעות סיסמה, מפתח ציבורי, או אימות אינטראקטיבי במקלדת, והגיעו למארחי Telnet מדור קודם מאותו ממשק.
ללא התקנת לקוח
פועל כולו בדפדפן, כך שמשתמשים ניגשים למכונות מרוחקות מטלפונים, טאבלטים או תחנות עבודה נעולות, מבלי להתקין תוכנת טרמינל מקורית.
הגדרות קבועות מראש של חיבור
מנהלים מגדירים הגדרות מארח לשימוש חוזר, עם אישורי גישה מוטמעים, כך שמשתמשים יוכלו להתחבר רק לשרתים מאושרים מראש מתוך רשימה מנוהלת.
הוקי צד שרת
תהליכים חיצוניים ניתנים להפעלה לפני כל חיבור כדי לאכוף אימות מותאם אישית, רישום או ביקורת, מבלי לשנות את הלקוח.
מפתח גישה יחיד
יש להגן על ממשק האינטרנט באמצעות מפתח משותף יחיד המוגדר בעת הפריסה, כך שרק משתמשים מורשים יגיעו למסך החיבור.
למה להריץ את Sshwifty על Hostinger
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הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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