התקינו Focalboard בלחיצה אחת.
כלי לניהול פרויקטים בקוד פתוח עם לוחות קנבן, טבלאות, גלריות ותצוגות לוח שנה לצוותים וליחידים.
בחרו תוכנית VPS עבור Focalboard
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Focalboard
Focalboard היא פלטפורמת ניהול פרויקטים בקוד פתוח שפותחה על ידי Mattermost כחלופה באחסון עצמי ל-Trello, Notion ו-Asana. היא משלבת לוחות Kanban אינטואיטיביים עם מצבי תצוגה מרובים — טבלה, גלריה ולוח שנה — כך שתוכלו לדמיין את נתוני הפרויקט באותו פורמט שמתאים ביותר לזרימת העבודה שלכם. כרטיסים תומכים במאפיינים מותאמים אישית, תוויות, תאריכי יעד וקבצים מצורפים, ומתאימים לכל סוג פרויקט, מספרינטים של תוכנה ועד לוחות שנה של תוכן.
אחסון עצמי של Focalboard על ה-VPS שלכם פירושו לוחות, כרטיסים וחברי צוות ללא הגבלה בעלות צפויה — ללא תמחור לפי משתמש, ללא מגבלות על כמות לוחות, וללא סיכון למונטיזציה של נתוני הפרויקט שלכם. ה-backend הקל של SQLite אינו דורש מסד נתונים חיצוני, מה ששומר על פריסה ותחזוקה פשוטות.
פיצ'רים עיקריים של Focalboard
מצבי תצוגה מרובים
עברו בין תצוגות קנבן, טבלה, גלריה ולוח שנה של אותם נתונים, כדי להתאים לאופן שבו אתם חושבים על הפרויקט שלכם.
מאפיינים מותאמים אישית
הוסיפו שדות מותאמים אישית, תוויות, תאריכים ואחראים לכרטיסים כדי להתאים כל לוח לדרישות זרימת העבודה הספציפיות שלכם.
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר חברי צוות יכולים לערוך לוחות במקביל, כאשר הערות ו-@אזכורים שומרים על התקשורת בהקשר.
ייבוא מכלים פופולריים
העבירו פרויקטים קיימים מ-Trello, Asana ו-Notion באמצעות פונקציונליות ייבוא מובנית כדי להימנע מלהתחיל מאפס.
תבניות לוח
תבניות מוכנות מראש לסוגי פרויקטים נפוצים מאפשרות לכם להגדיר לוח חדש תוך שניות, עם המבנה הנכון שכבר קיים.
למה להריץ את Focalboard על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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