Focalboard היא פלטפורמת ניהול פרויקטים בקוד פתוח שפותחה על ידי Mattermost כחלופה באחסון עצמי ל-Trello, Notion ו-Asana. היא משלבת לוחות Kanban אינטואיטיביים עם מצבי תצוגה מרובים — טבלה, גלריה ולוח שנה — כך שתוכלו לדמיין את נתוני הפרויקט באותו פורמט שמתאים ביותר לזרימת העבודה שלכם. כרטיסים תומכים במאפיינים מותאמים אישית, תוויות, תאריכי יעד וקבצים מצורפים, ומתאימים לכל סוג פרויקט, מספרינטים של תוכנה ועד לוחות שנה של תוכן.

אחסון עצמי של Focalboard על ה-VPS שלכם פירושו לוחות, כרטיסים וחברי צוות ללא הגבלה בעלות צפויה — ללא תמחור לפי משתמש, ללא מגבלות על כמות לוחות, וללא סיכון למונטיזציה של נתוני הפרויקט שלכם. ה-backend הקל של SQLite אינו דורש מסד נתונים חיצוני, מה ששומר על פריסה ותחזוקה פשוטות.