Watcharr הוא מעקב רשימות צפייה בקוד פתוח המאחד סרטים, סדרות טלוויזיה, אנימה ומשחקי וידאו לספרייה אחת באירוח עצמי. נבנה עם Go ו-SvelteKit, הוא מושך מטא-דאטה מ-TMDB, IGDB, AniList ו-Jikan, כך שכל פריט מגיע עם פוסטרים, צוות שחקנים ופרטי פרקים ללא הזנה ידנית.

אירוח עצמי ב-VPS משלך שומר את היסטוריית הצפייה, הדירוגים ופעילות החברים שלך מחוץ לשירותי צד שלישי כמו Trakt או MyAnimeList. אימות המשתמש המצורף, סנכרון Jellyfin ו-Plex, ואחסון SQLite קל משקל הופכים אותו למתאים למעקבים בודדים, משקי בית וקהילות קטנות כאחד.