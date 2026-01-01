התקינו את Watcharr בהתקנה בלחיצה אחת.
רשימת מעקב באחסון עצמי לסרטים, תוכניות טלוויזיה, אנימה ומשחקים, עם ממשק משתמש מודרני וחשבונות משתמש מובנים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Watcharr
Watcharr הוא מעקב רשימות צפייה בקוד פתוח המאחד סרטים, סדרות טלוויזיה, אנימה ומשחקי וידאו לספרייה אחת באירוח עצמי. נבנה עם Go ו-SvelteKit, הוא מושך מטא-דאטה מ-TMDB, IGDB, AniList ו-Jikan, כך שכל פריט מגיע עם פוסטרים, צוות שחקנים ופרטי פרקים ללא הזנה ידנית.
אירוח עצמי ב-VPS משלך שומר את היסטוריית הצפייה, הדירוגים ופעילות החברים שלך מחוץ לשירותי צד שלישי כמו Trakt או MyAnimeList. אימות המשתמש המצורף, סנכרון Jellyfin ו-Plex, ואחסון SQLite קל משקל הופכים אותו למתאים למעקבים בודדים, משקי בית וקהילות קטנות כאחד.
פיצ'רים עיקריים של Watcharr
מעקב מאוחד
עקבו אחר סרטים, תוכניות טלוויזיה, אנימה ומשחקים זה לצד זה בספרייה אחת, במקום ללהטט בין אפליקציות נפרדות לכל מדיום.
סטטוס ודירוגים
סמנו פריטים כמתוכננים, נצפים, שהסתיימו, בהמתנה, או שננטשו, וצרפו דירוגים אישיים של 10 נקודות ומחשבות לכל כותרת.
מקורות מטא נתונים עשירים
מושך פוסטרים, צוות שחקנים, רשימות פרקים ותאריכי יציאה מ-TMDB, IGDB, AniList ו-Jikan כך שהספרייה שלך תישאר מדויקת ללא עריכות ידניות.
אימות מובנה
חשבונות משתמשים מובנים עם כניסה אופציונלית באמצעות Jellyfin, Plex ו-OIDC מאפשרים למשקי בית וקהילות קטנות לשתף מופע בבטחה.
פיד פעילות וחברים
עקבו אחר משתמשים אחרים באינסטנס שלכם, עיינו ברשימות הציבוריות שלהם, וצפו בפיד חי של שינויי סטטוס ודירוגים חדשים.
בינארי Go קל משקל
קונטיינר יחיד עם SQLite מוטמע צורך מעבד (CPU) וזיכרון מינימליים, כך שהוא פועל בנוחות בתוכניות ה-VPS הקטנות ביותר.
למה להריץ את Watcharr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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