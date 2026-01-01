התקינו את ה-Dependency-Track בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניתוח רכיבי קוד פתוח המנטרת באופן רציף רשימות רכיבי תוכנה לאיתור פרצות אבטחה, רכיבים מיושנים וסיכוני רישוי.
בחרו תוכנית VPS עבור Dependency-Track
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dependency-Track
Dependency-Track הוא פרויקט דגל של OWASP שמעניק לצוותי אבטחה והנדסה נראות מתמשכת לסיכוני שרשרת אספקת התוכנה. הוא קולט מסמכי Software Bill of Materials (SBOM) בפורמט CycloneDX ומנתח כל רכיב מול מקורות פגיעות סמכותיים, כולל National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index ו-VulnDB — כך שחשיפת CVE בודדת עולה מיד בכל פרויקט המשתמש בספרייה המושפעת.
אירוח עצמי של Dependency-Track שומר על SBOMs וממצאי פגיעות לגבי היישומים הקנייניים שלכם לחלוטין בתוך התשתית שלכם, מה שחשוב לארגונים תחת אילוצים רגולטוריים או חוזיים לגבי היכן טלמטריית שרשרת האספקה יכולה להתקיים. הפריסה המגובה ב-PostgreSQL שומרת תיעוד ביקורת מלא של מלאי רכיבים והחלטות מדיניות בכל מהדורה.
פיצ'רים עיקריים של Dependency-Track
קליטת SBOM
מקבל רשימות חומרים של CycloneDX ישירות מצינורות CI/CD, כלי בנייה וסורקי SCA — ללא צורך בהתקנת סוכן במארחי היישומים.
מודיעין פגיעות רב-מקורות
מתאם כל רכיב מול ה-NVD, GitHub Advisories, OSS Index, ו-VulnDB, כך שחולשות CVE חדשות שנחשפו מופיעות באופן מיידי בכל הפרויקטים המושפעים.
מנוע מדיניות
הגדירו ואכפו מדיניות בנוגע לחומרת פגיעויות, משפחות רישיונות וגיל רכיבים, והכשילו בניית CI כאשר פרויקטים מפרים סטנדרטים ארגוניים.
ציות לרישיון
מזהה כל רישיון בכל גרף התלות ומסמן רישיונות לא תואמים או מוגבלים לפני שהם נשלחים לגרסה.
EPSS ו-הקשר ניצול
מתעדף ממצאים באמצעות ה-Exploit Prediction Scoring System ואינדיקטורים לניצול ידוע, וממקד את מאמצי התיקון בפגיעויות שסביר ביותר שיתקפו אותן.
REST API ו-webhooks
ממשק REST API מלא והתראות יוצאות ל-Slack, Microsoft Teams, Jira, ו-webhooks מאפשרים לכם לשלב ממצאים בזרימות עבודה קיימות של טיפול בפניות והתראות.
למה להריץ את Dependency-Track על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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