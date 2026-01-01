עד 69% הנחה עבור Dependency-Track

התקינו את ה-Dependency-Track בלחיצה אחת.

פלטפורמת ניתוח רכיבי קוד פתוח המנטרת באופן רציף רשימות רכיבי תוכנה לאיתור פרצות אבטחה, רכיבים מיושנים וסיכוני רישוי.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את ה-Dependency-Track בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Dependency-Track

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
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מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
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KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Dependency-Track

Dependency-Track הוא פרויקט דגל של OWASP שמעניק לצוותי אבטחה והנדסה נראות מתמשכת לסיכוני שרשרת אספקת התוכנה. הוא קולט מסמכי Software Bill of Materials (SBOM) בפורמט CycloneDX ומנתח כל רכיב מול מקורות פגיעות סמכותיים, כולל National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index ו-VulnDB — כך שחשיפת CVE בודדת עולה מיד בכל פרויקט המשתמש בספרייה המושפעת.

אירוח עצמי של Dependency-Track שומר על SBOMs וממצאי פגיעות לגבי היישומים הקנייניים שלכם לחלוטין בתוך התשתית שלכם, מה שחשוב לארגונים תחת אילוצים רגולטוריים או חוזיים לגבי היכן טלמטריית שרשרת האספקה יכולה להתקיים. הפריסה המגובה ב-PostgreSQL שומרת תיעוד ביקורת מלא של מלאי רכיבים והחלטות מדיניות בכל מהדורה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Dependency-Track

קליטת SBOM

מקבל רשימות חומרים של CycloneDX ישירות מצינורות CI/CD, כלי בנייה וסורקי SCA — ללא צורך בהתקנת סוכן במארחי היישומים.

מודיעין פגיעות רב-מקורות

מתאם כל רכיב מול ה-NVD, GitHub Advisories, OSS Index, ו-VulnDB, כך שחולשות CVE חדשות שנחשפו מופיעות באופן מיידי בכל הפרויקטים המושפעים.

מנוע מדיניות

הגדירו ואכפו מדיניות בנוגע לחומרת פגיעויות, משפחות רישיונות וגיל רכיבים, והכשילו בניית CI כאשר פרויקטים מפרים סטנדרטים ארגוניים.

ציות לרישיון

מזהה כל רישיון בכל גרף התלות ומסמן רישיונות לא תואמים או מוגבלים לפני שהם נשלחים לגרסה.

EPSS ו-הקשר ניצול

מתעדף ממצאים באמצעות ה-Exploit Prediction Scoring System ואינדיקטורים לניצול ידוע, וממקד את מאמצי התיקון בפגיעויות שסביר ביותר שיתקפו אותן.

REST API ו-webhooks

ממשק REST API מלא והתראות יוצאות ל-Slack, Microsoft Teams, Jira, ו-webhooks מאפשרים לכם לשלב ממצאים בזרימות עבודה קיימות של טיפול בפניות והתראות.

למה להריץ את Dependency-Track על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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