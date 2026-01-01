Dependency-Track הוא פרויקט דגל של OWASP שמעניק לצוותי אבטחה והנדסה נראות מתמשכת לסיכוני שרשרת אספקת התוכנה. הוא קולט מסמכי Software Bill of Materials (SBOM) בפורמט CycloneDX ומנתח כל רכיב מול מקורות פגיעות סמכותיים, כולל National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index ו-VulnDB — כך שחשיפת CVE בודדת עולה מיד בכל פרויקט המשתמש בספרייה המושפעת.

אירוח עצמי של Dependency-Track שומר על SBOMs וממצאי פגיעות לגבי היישומים הקנייניים שלכם לחלוטין בתוך התשתית שלכם, מה שחשוב לארגונים תחת אילוצים רגולטוריים או חוזיים לגבי היכן טלמטריית שרשרת האספקה יכולה להתקיים. הפריסה המגובה ב-PostgreSQL שומרת תיעוד ביקורת מלא של מלאי רכיבים והחלטות מדיניות בכל מהדורה.