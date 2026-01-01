Iceshrimp NET הוא שכתוב מלא של שרת ה-fediverse של Iceshrimp, שמחליף את ערימת ה-Node.js המקורית ב-backend מודרני מבוסס NET וב-frontend מבוסס Blazor WebAssembly. התוצאה היא רשת חברתית מבוזרת שמריצה ActivityPub בשבריר מנפח הזיכרון וצריכת המעבד של שרתי משפחת Misskey, תוך שמירה על תאימות מלאה ל-fediverse הרחב יותר.

אירוח עצמי של Iceshrimp על ה-VPS שלכם משאיר את הקהילה, התוכן ומדיניות הניהול שלכם בשליטתכם — ללא פידים אלגוריתמיים, ללא פרסומות וללא נעילת פלטפורמה. API תואם Mastodon מאפשר גם למשתמשים לשמור על לקוחות המובייל והווב המועדפים עליהם.