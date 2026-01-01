התקינו Iceshrimp בהתקנה בלחיצה אחת.
רשת חברתית מבוזרת של ActivityPub הבנויה על .NET, שמחליפה את Misskey עם קצה עורפי מהיר ורזה יותר.
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מה אפשר לבנות עם Iceshrimp
Iceshrimp NET הוא שכתוב מלא של שרת ה-fediverse של Iceshrimp, שמחליף את ערימת ה-Node.js המקורית ב-backend מודרני מבוסס NET וב-frontend מבוסס Blazor WebAssembly. התוצאה היא רשת חברתית מבוזרת שמריצה ActivityPub בשבריר מנפח הזיכרון וצריכת המעבד של שרתי משפחת Misskey, תוך שמירה על תאימות מלאה ל-fediverse הרחב יותר.
אירוח עצמי של Iceshrimp על ה-VPS שלכם משאיר את הקהילה, התוכן ומדיניות הניהול שלכם בשליטתכם — ללא פידים אלגוריתמיים, ללא פרסומות וללא נעילת פלטפורמה. API תואם Mastodon מאפשר גם למשתמשים לשמור על לקוחות המובייל והווב המועדפים עליהם.
פיצ'רים עיקריים של Iceshrimp
פדרציית ActivityPub
מתממשק באופן טבעי עם Mastodon, Misskey, Pleroma, ושאר ה-fediverse כך שהמשתמשים שלכם יכולים לעקוב ולקיים אינטראקציה על פני אלפי שרתים עצמאיים.
API תואם Mastodon
תמיכה מובנית בלקוחות Mastodon פופולריים כמו Elk, Phanpy, Ice Cubes, ו-Tusky, משמעותה שמשתמשים שומרים על האפליקציות שהם כבר אוהבים.
Backend .NET רזה
ה-backend החדש של .NET מהיר באופן משמעותי ויעיל יותר במשאבים משרתי Misskey, מה שהופך תוכניות VPS קטנות יותר לאפשריות עבור אירוח מאוחד.
תצוגה מקדימה ציבורית הניתנת להגדרה
תצוגה מקדימה ציבורית מבוססת HTML בלבד מאפשרת למבקרים שאינם מחוברים לדפדף בתוכן מקומי מבלי לחשוף את האפליקציה המלאה של הלקוח, עם בקרות מדויקות על מה שמוצג.
רשימות שליפה מורשות ורשימות חסימה
תמיכה מובנית בשליפה מורשית, במצבי פדרציה של רשימת חסימה או רשימת היתר, ובאימות חתימה הניתן להגדרה, מעניקה למנהלים כלי מודרציה חזקים.
הגירה מ-Iceshrimp-JS
נתיב שדרוג נתמך היטב מאפשר למופעי Iceshrimp-JS קיימים לעבור ל-backend החדש מבלי לאבד חשבונות, פוסטים או עוקבים.
למה להריץ את Iceshrimp על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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