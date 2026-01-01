Traccar היא מערכת מעקב GPS מקיפה בקוד פתוח התומכת ביותר מ-200 פרוטוקולי תקשורת ועובדת עם כמעט כל מכשיר GPS בשוק. ארגונים מכל הגדלים משתמשים ב-Traccar כדי לנטר כלי רכב, נכסים וכוח אדם בזמן אמת באמצעות ממשק אינטרנט אינטואיטיבי הכולל מפות אינטראקטיביות, אזורי גידור גיאוגרפי, התראות מהירות ודוחות נסיעה מפורטים.

אירוח עצמי של Traccar על גבי VPS משלכם מבטל עמלות רישוי חוזרות לכל מכשיר הנגבות על ידי פלטפורמות מסחריות ושומר על נתוני מיקום רגישים בשליטתכם המלאה. תבנית זו פורסת את Traccar עם מסד נתונים PostgreSQL לאחסון אמין וארוך טווח של היסטוריית מעקב, מסלולים וניתוחים.