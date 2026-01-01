פלטפורמת מעקב GPS בקוד פתוח התומכת ב-200+ פרוטוקולים לניטור צי ונכסים בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Traccar
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Traccar
Traccar היא מערכת מעקב GPS מקיפה בקוד פתוח התומכת ביותר מ-200 פרוטוקולי תקשורת ועובדת עם כמעט כל מכשיר GPS בשוק. ארגונים מכל הגדלים משתמשים ב-Traccar כדי לנטר כלי רכב, נכסים וכוח אדם בזמן אמת באמצעות ממשק אינטרנט אינטואיטיבי הכולל מפות אינטראקטיביות, אזורי גידור גיאוגרפי, התראות מהירות ודוחות נסיעה מפורטים.
אירוח עצמי של Traccar על גבי VPS משלכם מבטל עמלות רישוי חוזרות לכל מכשיר הנגבות על ידי פלטפורמות מסחריות ושומר על נתוני מיקום רגישים בשליטתכם המלאה. תבנית זו פורסת את Traccar עם מסד נתונים PostgreSQL לאחסון אמין וארוך טווח של היסטוריית מעקב, מסלולים וניתוחים.
פיצ'רים עיקריים של Traccar
200+ פרוטוקולים של מכשירים
חברו כמעט כל גשש GPS, דונגל OBD או אפליקציית סמארטפון עם תמיכה מובנית ליותר מ-200 פרוטוקולי תקשורת.
מעקב מפה בזמן אמת
נטרו מיקומי מכשירים בשידור חי ב-OpenStreetMap או ב-Google Maps אינטראקטיביים, עם עדכונים אוטומטיים ותצוגת מסלול.
Geofencing ו-התראות
הגדירו אזורי גידור גאוגרפי וקבלו התראות מיידיות על כניסה, יציאה, חריגות מהירות ואירועי תנועה.
דוחות צי
הפיקו דוחות מקיפים עבור נסיעות, עצירות, מרחק, צריכת דלק וניתוח התנהגות נהג.
גישה מרובת משתמשים
צרו חשבונות משתמשים עם שיתוף מכשירים מבוסס הרשאות עבור צוותים, מחלקות או לקוחות.
אינטגרציית REST API
שלבו נתוני מעקב עם מערכות חיצוניות ו-dashboards באמצעות REST API מתועד היטב.
למה להריץ את Traccar על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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