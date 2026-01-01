התקינו את ה-Flagsmith בהתקנה בלחיצה אחת.
פיצ'ר פלאג בקוד פתוח ושירות קונפיגורציה מרחוק לשחרור קוד באופן סמוי, הרצת בדיקות A/B, ומיקוד משתמשים לפי פלח.
בחרו תוכנית VPS עבור Flagsmith
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Flagsmith
Flagsmith היא פלטפורמת קוד פתוח לדגלי פיצ'רים (feature flags) ותצורת שרת מרוחקת (remote config) המאפשרת למפתחים להפיץ קוד מאחורי מתגים (toggles), למקד פיצ'רים לפלחי משתמשים, ולהריץ בדיקות A/B ללא פריסה מחדש. שנבנתה כחלופה באירוח עצמי ל-LaunchDarkly ול-Split, היא מספקת ערכי דגלים לכל סביבה, פריסות באחוזים, וריאציות מרובות משתנים, יומני ביקורת (audit logs), ו-SDKs לכל שפת תכנות ופריימוורק נייד מרכזי.
אירוח עצמי של Flagsmith על ה-VPS שלכם שומר כל דגל פיצ'ר (feature flag), פלח משתמשים והחלטת פריסה בתוך התשתית שלכם במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי שיכול לראות כיצד המוצר שלכם נפרס. מעבד המשימות המצורף מטפל במסירת Webhook, שינויי דגלים מתוזמנים וארכיון יומני ביקורת (audit log) באופן אסינכרוני מבלי לחסום בקשות הערכת דגלים.
פיצ'רים עיקריים של Flagsmith
דגלים ו-Remote config
הפעלה או כיבוי של תכונות, מיקוד לפי פלחי משתמשים, אספקת וריאציות מרובות משתנים, והגשת ערכי תצורה מרוחקים מפלטפורמה אחת.
קידום רב-סביבתי
קידום ערכי דגל מפיתוח ל-staging ל-production עם העתקה בלחיצה אחת ועקיפות לכל סביבה לפריסות בטוחות.
פריסות אחוזיות
הטמיעו תכונות בהדרגה לפי אחוז מהתעבורה, עם חלוקה עקבית (sticky bucketing) לכל משתמש, כך שאותו משתמש יקבל יחס עקבי בין סשנים.
ביקורת ואישורים
יומן ביקורת מלא של כל שינוי דגל עם תהליכי עבודה אופציונליים לאישור בקשות שינוי עבור דגלים רגישים בסביבות ייצור.
SDKים בזמן אמת
ערכות SDK רשמיות עבור JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native, ו-Flutter עם שמירת מטמון הערכה מקומית.
אינטגרציות ו-webhooks
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket ואינטגרציות Webhook מודיעות לצוות שלכם ולצינורות ה-CI שלכם כאשר דגלים משתנים בסביבת הייצור.
למה להריץ את Flagsmith על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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