Flagsmith היא פלטפורמת קוד פתוח לדגלי פיצ'רים (feature flags) ותצורת שרת מרוחקת (remote config) המאפשרת למפתחים להפיץ קוד מאחורי מתגים (toggles), למקד פיצ'רים לפלחי משתמשים, ולהריץ בדיקות A/B ללא פריסה מחדש. שנבנתה כחלופה באירוח עצמי ל-LaunchDarkly ול-Split, היא מספקת ערכי דגלים לכל סביבה, פריסות באחוזים, וריאציות מרובות משתנים, יומני ביקורת (audit logs), ו-SDKs לכל שפת תכנות ופריימוורק נייד מרכזי.

אירוח עצמי של Flagsmith על ה-VPS שלכם שומר כל דגל פיצ'ר (feature flag), פלח משתמשים והחלטת פריסה בתוך התשתית שלכם במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי שיכול לראות כיצד המוצר שלכם נפרס. מעבד המשימות המצורף מטפל במסירת Webhook, שינויי דגלים מתוזמנים וארכיון יומני ביקורת (audit log) באופן אסינכרוני מבלי לחסום בקשות הערכת דגלים.