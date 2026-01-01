התקינו pretix בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח למכירת כרטיסים לכנסים, פסטיבלים, סדנאות, וכל אירוע עם כרטיס פיזי או דיגיטלי.
בחרו תוכנית VPS עבור pretix
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם pretix
pretix היא פלטפורמת כרטוס בקוד פתוח עשירה בתכונות, שנבנתה במיוחד עבור מארגני אירועים שרוצים למכור כרטיסים בלי לשלם עמלות פר-כרטיס לשירותים מסחריים כמו Eventbrite או Ticketmaster. היא נבנתה ומתוחזקת על ידי pretix GmbH בגרמניה, מפעילה אלפי אירועים ברחבי העולם — מסדנאות קטנות ועד כנסים ופסטיבלים גדולים — ותוכננה להתמודד עם רגעי מכירה עתירי תנועה בלי לקרוס.
אירוח עצמי של pretix על ה-VPS שלכם שומר על נתוני המשתתפים, הגדרות התשלום וההכנסות בשליטתכם המלאה. במקום לוותר על אחוז מכל כרטיס לשער תשלום של צד שלישי, אתם משלמים דמי אירוח קבועים — ונשארים תואמים באופן מלא ל-GDPR על ידי שמירת נתונים אישיים בתוך תשתית שאתם מנהלים.
פיצ'רים עיקריים של pretix
מכירות כרטיסים גמישות
מכרו כרטיסים בתשלום, בחינם ועל בסיס תרומה עם מכסות, שוברים, בחירת מקומות ישיבה וזמינות מבוססת זמן במגוון אירועים מחנות אחד.
תשלומים מובנים
אינטגרציות מובנות עם Stripe, PayPal, SEPA, העברה בנקאית ועוד שערי תשלום רבים — אין צורך בשוק תוספים של צד שלישי.
סידורי ישיבה
בחירת מושבים אינטראקטיבית ויזואלית עם קטגוריות, בידול מחירים ומושבי נגישות לתיאטראות, אולמות ואצטדיונים.
צ'ק-אין במקום
אפליקציות סורק נלוות למובייל ולמחשב שולחני מאמתות כרטיסים עם קוד QR בכניסה, כולל מצב לא מקוון למקומות עם קישוריות ירודה.
חנויות רב-לשוניות
השיקו חנויות כרטיסים מקומיות במעל ל-30 שפות, עם מיילים מתורגמים, פריסות כרטיסים ותהליכי תשלום מוכנים לשימוש.
REST API ו-Webhooks
שלבו את pretix עם CRMs, מערכות הנהלת חשבונות והדפסת תגים באמצעות REST API מתועד וווב-הוקס מונחי-אירועים.
למה להריץ את pretix על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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