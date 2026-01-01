pretix היא פלטפורמת כרטוס בקוד פתוח עשירה בתכונות, שנבנתה במיוחד עבור מארגני אירועים שרוצים למכור כרטיסים בלי לשלם עמלות פר-כרטיס לשירותים מסחריים כמו Eventbrite או Ticketmaster. היא נבנתה ומתוחזקת על ידי pretix GmbH בגרמניה, מפעילה אלפי אירועים ברחבי העולם — מסדנאות קטנות ועד כנסים ופסטיבלים גדולים — ותוכננה להתמודד עם רגעי מכירה עתירי תנועה בלי לקרוס.

אירוח עצמי של pretix על ה-VPS שלכם שומר על נתוני המשתתפים, הגדרות התשלום וההכנסות בשליטתכם המלאה. במקום לוותר על אחוז מכל כרטיס לשער תשלום של צד שלישי, אתם משלמים דמי אירוח קבועים — ונשארים תואמים באופן מלא ל-GDPR על ידי שמירת נתונים אישיים בתוך תשתית שאתם מנהלים.