Invidious היא חזית חלופית בקוד פתוח המכבדת פרטיות עבור YouTube, המאפשרת לצופים לצפות בסרטונים, לדפדף בערוצים ולעקוב אחר מנויים מבלי לחשוף את עצמם למעקב, פרסום או דרישות חשבון של YouTube. ממשק המשתמש האינטרנטי מאחזר נתוני וידאו באמצעות פרוקסי בצד השרת, כך שYouTube לעולם לא רואה את כתובת ה-IP של הצופה, טביעת האצבע של הדפדפן או קובצי ה-cookie של הסשן – רק ה-IP של מופע Invidious מופיע ביומני YouTube.

אירוח עצמי של Invidious ב-VPS שלכם מעניק לכם חווית צפייה אישית וללא פרסומות ב-YouTube, בתוספת היכולת לשתף עם חברים ובני משפחה. מנויים, רשימות השמעה והיסטוריית צפייה שוכנים במסד נתונים פרטי של PostgreSQL בשרת שלכם, במקום בחשבון Google שלכם, ופידים של RSS מאפשרים לכם לעקוב אחר ערוצים מבלי לפתוח את youtube.com.