התקינו Invidious בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק קצה חלופי המכבד פרטיות ליוטיוב — צפו בסרטונים ללא פרסומות, מעקב או חשבון גוגל.
בחרו תוכנית VPS עבור Invidious
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Invidious
Invidious היא חזית חלופית בקוד פתוח המכבדת פרטיות עבור YouTube, המאפשרת לצופים לצפות בסרטונים, לדפדף בערוצים ולעקוב אחר מנויים מבלי לחשוף את עצמם למעקב, פרסום או דרישות חשבון של YouTube. ממשק המשתמש האינטרנטי מאחזר נתוני וידאו באמצעות פרוקסי בצד השרת, כך שYouTube לעולם לא רואה את כתובת ה-IP של הצופה, טביעת האצבע של הדפדפן או קובצי ה-cookie של הסשן – רק ה-IP של מופע Invidious מופיע ביומני YouTube.
אירוח עצמי של Invidious ב-VPS שלכם מעניק לכם חווית צפייה אישית וללא פרסומות ב-YouTube, בתוספת היכולת לשתף עם חברים ובני משפחה. מנויים, רשימות השמעה והיסטוריית צפייה שוכנים במסד נתונים פרטי של PostgreSQL בשרת שלכם, במקום בחשבון Google שלכם, ופידים של RSS מאפשרים לכם לעקוב אחר ערוצים מבלי לפתוח את youtube.com.
פיצ'רים עיקריים של Invidious
אין מעקב או פרסומות
סרטונים מועברים דרך השרת שלכם, כך ש-YouTube לעולם לא רואה את כתובות ה-IP של הצופים, טביעות אצבע של הדפדפן או נתוני התנהגות — ואין פרסומות pre-roll או mid-roll.
ללא כל צורך בחשבון Google
צפו בסרטונים, הירשמו לערוצים, בנו רשימות השמעה ועקבו אחר היסטוריית הצפייה מבלי להתחבר אי פעם לחשבון Google או לקבל את תנאי השימוש של YouTube.
מנויים ו-פידים
הירשמו לערוצי YouTube באמצעות חשבון מקומי במופע Invidious שלכם, עם פידים אופציונליים של RSS למעקב אחר ערוצים בכל קורא פידים.
איכות ובחירת קודק
בחרו איכות וידאו, קודק (VP9, AV1, H.264), ושפת שמע באופן ידני במקום לתת לאיכות האוטומטית של YouTube להחליט עבורכם.
מצב כהה וערכות נושא
מספר ערכות נושא מובנות, כולל מצב כהה נקי, בתוספת ממשק משתמש (UI) מלוטש ומינימליסטי ללא מנוע ההמלצות של YouTube או עומס בסרגל הצד.
JSON API לכלים
REST API מקיף חושף נתוני וידאו, מידע על ערוצים ותוצאות חיפוש, כך שכלים חיצוניים יכולים להשתלב מבלי לגרד HTML.
למה להריץ את Invidious על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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