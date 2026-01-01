Open Archiver היא פלטפורמת ארכיון אימייל באירוח עצמי, ברמת תאימות גבוהה, שמקבלת הודעות מ-Gmail, Microsoft 365, שרתי IMAP גנריים, וקבצי PST או MBOX בכמות גדולה לארכיון מקומי חסין מפני שינויים. הודעות אימייל נשמרות בפורמט .eml הסטנדרטי, עוברות דה-דופליקציה, מוצפנות במנוחה, ומאונדקסות על ידי Meilisearch כאשר Apache Tika מנתח קבצים מצורפים, כך שכל מילה בתוך קובצי PDF, מסמכי Word וגיליונות אלקטרוניים הופכת לניתנת לחיפוש מיידי.

Open Archiver באירוח עצמי שומרת כל הודעה, קובץ מצורף ויומן גישה בתשתית שלכם, תוך עמידה בדרישות השמירה, ההחזקה המשפטית והביקורת שעליהן מסתמכות תעשיות מפוקחות. גיבובי קבצים מזהים חבלה, מדיניות שמירה מבצעת אוטומציה לניהול מחזור החיים, ושביל ביקורת בלתי ניתן לשינוי מתעד כל גישה.