התקינו Open Archiver בלחיצה אחת.
ארכיון דוא"ל בקוד פתוח ברמת תאימות עבור Gmail, Microsoft 365, IMAP, וייבואי PST עם חיפוש טקסט מלא.
בחרו תוכנית VPS עבור Open Archiver
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Open Archiver
Open Archiver היא פלטפורמת ארכיון אימייל באירוח עצמי, ברמת תאימות גבוהה, שמקבלת הודעות מ-Gmail, Microsoft 365, שרתי IMAP גנריים, וקבצי PST או MBOX בכמות גדולה לארכיון מקומי חסין מפני שינויים. הודעות אימייל נשמרות בפורמט .eml הסטנדרטי, עוברות דה-דופליקציה, מוצפנות במנוחה, ומאונדקסות על ידי Meilisearch כאשר Apache Tika מנתח קבצים מצורפים, כך שכל מילה בתוך קובצי PDF, מסמכי Word וגיליונות אלקטרוניים הופכת לניתנת לחיפוש מיידי.
Open Archiver באירוח עצמי שומרת כל הודעה, קובץ מצורף ויומן גישה בתשתית שלכם, תוך עמידה בדרישות השמירה, ההחזקה המשפטית והביקורת שעליהן מסתמכות תעשיות מפוקחות. גיבובי קבצים מזהים חבלה, מדיניות שמירה מבצעת אוטומציה לניהול מחזור החיים, ושביל ביקורת בלתי ניתן לשינוי מתעד כל גישה.
פיצ'רים עיקריים של Open Archiver
קליטת Email אוניברסלית
התחברו ל-Gmail, Microsoft 365, תיבות דואר IMAP כלליות, ארכיוני PST, קבצי MBOX, או ייצוא eml דחוסים עבור העברות חד-פעמיות וסנכרון רציף בזמן אמת.
חיפוש בתוך קבצים מצורפים
Meilisearch מאנדקס כל גוף הודעת אימייל בעוד ש-Apache Tika מחלץ טקסט מקובצי PDF, DOCX, XLSX וקבצים מצורפים אחרים, כך שחיפושים מגיעים לתוך מסמכים.
אחסון מוגן מפני חבלה
כל אימייל וקובץ מצורף בארכיון מגובב בעת הקליטה, מוצפן במצב מנוחה, ומאומת באמצעות דוח תקינות, כך שכל שינוי מתגלה באופן מיידי.
שמירה ותיעוד ביקורת
מדיניות שמירה מפורטת מבצעת אוטומציה לניהול מחזור החיים, בעוד שיומן ביקורת בלתי ניתן לשינוי מתעד מי ניגש לאילו הודעות ומתי לצורך דיווח תאימות.
אחסון ניתן לחיבור
אחסון מיילים מאורכבים במערכת הקבצים המקומית של **VPS** או בכל אחסון אובייקטים תואם **S3**, כגון **AWS S3** או **MinIO**, ללא שינוי הפריסה.
שחזור שרשור
גילוי שיחות מקבץ תגובות והעברות לשרשורים מלאים, כך שחוקרים יוכלו לסקור את ההקשר המלא של כל הודעה בתצוגה אחת.
למה להריץ את Open Archiver על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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