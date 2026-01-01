עד 69% הנחה עבור Open Archiver

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ארכיון דוא"ל בקוד פתוח ברמת תאימות עבור Gmail, Microsoft 365, IMAP, וייבואי PST עם חיפוש טקסט מלא.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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התקינו Open Archiver בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Open Archiver

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
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1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
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90.99
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מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
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48.99/חודש
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מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
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96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Open Archiver

Open Archiver היא פלטפורמת ארכיון אימייל באירוח עצמי, ברמת תאימות גבוהה, שמקבלת הודעות מ-Gmail, Microsoft 365, שרתי IMAP גנריים, וקבצי PST או MBOX בכמות גדולה לארכיון מקומי חסין מפני שינויים. הודעות אימייל נשמרות בפורמט .eml הסטנדרטי, עוברות דה-דופליקציה, מוצפנות במנוחה, ומאונדקסות על ידי Meilisearch כאשר Apache Tika מנתח קבצים מצורפים, כך שכל מילה בתוך קובצי PDF, מסמכי Word וגיליונות אלקטרוניים הופכת לניתנת לחיפוש מיידי.

Open Archiver באירוח עצמי שומרת כל הודעה, קובץ מצורף ויומן גישה בתשתית שלכם, תוך עמידה בדרישות השמירה, ההחזקה המשפטית והביקורת שעליהן מסתמכות תעשיות מפוקחות. גיבובי קבצים מזהים חבלה, מדיניות שמירה מבצעת אוטומציה לניהול מחזור החיים, ושביל ביקורת בלתי ניתן לשינוי מתעד כל גישה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Open Archiver

קליטת Email אוניברסלית

התחברו ל-Gmail, Microsoft 365, תיבות דואר IMAP כלליות, ארכיוני PST, קבצי MBOX, או ייצוא eml דחוסים עבור העברות חד-פעמיות וסנכרון רציף בזמן אמת.

חיפוש בתוך קבצים מצורפים

Meilisearch מאנדקס כל גוף הודעת אימייל בעוד ש-Apache Tika מחלץ טקסט מקובצי PDF, DOCX, XLSX וקבצים מצורפים אחרים, כך שחיפושים מגיעים לתוך מסמכים.

אחסון מוגן מפני חבלה

כל אימייל וקובץ מצורף בארכיון מגובב בעת הקליטה, מוצפן במצב מנוחה, ומאומת באמצעות דוח תקינות, כך שכל שינוי מתגלה באופן מיידי.

שמירה ותיעוד ביקורת

מדיניות שמירה מפורטת מבצעת אוטומציה לניהול מחזור החיים, בעוד שיומן ביקורת בלתי ניתן לשינוי מתעד מי ניגש לאילו הודעות ומתי לצורך דיווח תאימות.

אחסון ניתן לחיבור

אחסון מיילים מאורכבים במערכת הקבצים המקומית של **VPS** או בכל אחסון אובייקטים תואם **S3**, כגון **AWS S3** או **MinIO**, ללא שינוי הפריסה.

שחזור שרשור

גילוי שיחות מקבץ תגובות והעברות לשרשורים מלאים, כך שחוקרים יוכלו לסקור את ההקשר המלא של כל הודעה בתצוגה אחת.

למה להריץ את Open Archiver על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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