Diun (Docker Image Update Notifier) הוא כלי CLI קל משקל שעוקב אחר תמונות ה-Docker שלכם ומתריע לכם ברגע שגרסה חדשה מתפרסמת למאגר. הוא תומך ב-Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay, ומאגרים פרטיים, ובודק לפי תזמון cron הניתן להגדרה עם jitter לפיזור עומס.

אירוח עצמי של Diun ב-VPS שלכם אומר שהוא פועל ברציפות לצד הקונטיינרים שלכם, עם גישה מלאה ל-Docker socket לגילוי קונטיינרים אוטומטי. אתם שולטים בניווט ההתראות — Slack, Discord, email, webhooks, ועוד — מבלי לשלוח מטא-דאטה של image לשירותי ניטור של צד שלישי.