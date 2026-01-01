פרוסו Diun בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי קל משקל שמנטר תמונות Docker לעדכונים ושולח התראות לערוץ המועדף עליכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) הוא כלי CLI קל משקל שעוקב אחר תמונות ה-Docker שלכם ומתריע לכם ברגע שגרסה חדשה מתפרסמת למאגר. הוא תומך ב-Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay, ומאגרים פרטיים, ובודק לפי תזמון cron הניתן להגדרה עם jitter לפיזור עומס.
אירוח עצמי של Diun ב-VPS שלכם אומר שהוא פועל ברציפות לצד הקונטיינרים שלכם, עם גישה מלאה ל-Docker socket לגילוי קונטיינרים אוטומטי. אתם שולטים בניווט ההתראות — Slack, Discord, email, webhooks, ועוד — מבלי לשלוח מטא-דאטה של image לשירותי ניטור של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Diun
ניטור תמונות אוטומטי
מגלה ועוקב כברירת מחדל אחר כל הקונטיינרים הפועלים, כך שפריסות חדשות נעקבות ללא כל הגדרה ידנית.
התראות גמישות
תומך ב-Slack, Discord, email, webhooks, ובערוצים אחרים, כך שהתראות עדכון יגיעו לצוות שלך בכל מקום שבו הם עובדים.
תזמון מבוסס Cron
בדיקות מופעלות בלוח זמנים הניתן להגדרה, עם השהיה אקראית אופציונלית, כדי למנוע העמסת יתר על הרישומים בשעות השיא.
תמיכה ברישומים מרובים
תומך ב-Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay, ו-מאגרים פרטיים, המכסה את כל מערך תמונות הקונטיינר שלכם.
למה להריץ את Diun על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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