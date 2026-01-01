התקן Mylar3 בלחיצה אחת.
מנהל ספריות קומיקס ומוריד גיליונות באירוח עצמי, שמבצע אוטומציה למעקב אחר מהדורות חדשות ממקורות NZB וטורנט.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mylar3
Mylar3 היא פורק Python 3 המתוחזק באופן פעיל של Mylar — מוריד ספרי קומיקס אוטומטי ומנהל ספרייה שעוקב אחר סדרות, ממתין לגיליונות חדשים כשהם יוצאים, מעביר את ההורדות ללקוח הקיים שלכם, ומבצע עיבוד לאחר הורדה לקבצי CBR/CBZ המתקבלים לספרייה נקייה. היא מתקשרת עם SABnzbd, NZBGet, ומגוון רחב של לקוחות טורנט כולל qBittorrent, Transmission, Deluge ו-rTorrent.
אירוח עצמי של Mylar3 ב-VPS שלכם שומר את רשימת הקריאה שלכם, תור הצפייה, ופרטי ההתחברות של לקוח ההורדות בתוך התשתית שלכם במקום שירות SaaS. בשילוב עם קורא קומיקס כמו Komga או Kavita, הפריסה הופכת לערימה אישית בסגנון Plex לקומיקס — מאחזרת אוטומטית גיליונות חדשים לספרייה שקוראים ניידים ודסקטופ יכולים לצרוך מכל מקום.
פיצ'רים עיקריים של Mylar3
רשימות צפייה של סדרות
עקבו אחר סדרות מתמשכות, גיליונות בודדים, קווי עלילה ו-one-shots כך שמהדורות חדשות נכנסות לתור באופן אוטומטי ברגע שהן זמינות.
NZB ו-תוכנות טורנט
העברת הורדות ל-SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent, ו-ללקוחות אחרים באמצעות ממשקי ה-API הסטנדרטיים שלהם.
אינטגרציות Indexer
חפשו באינדקסרים של Newznab/Torznab, ספקי DDL ציבוריים, ופידי RSS הניתנים להגדרה כדי למצוא כל פריט במעקב.
פוסט-עיבוד ספרייה
משנה שמות, מעביר ומתייג קבצים שהורדו לתוך מבנה תיקיות נקי (CBR/CBZ) המתאים ל-Komga, Kavita, ComicRack ואחרים.
מטאדאטה של ComicVine
מושך עטיפות, מספור גיליונות ונתוני מטא של מפרסמים מ-ComicVine, כך שהספרייה תישאר עקבית ומתויגת היטב.
מתזמן רקע
מבצעת בדיקות מתוזמנות ורציפות לאיתור בעיות חדשות, השלמות חסרות ומשימות שינוי שם, כך שהספרייה מתעדכנת ללא התערבות ידנית.
למה להריץ את Mylar3 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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