Mylar3 היא פורק Python 3 המתוחזק באופן פעיל של Mylar — מוריד ספרי קומיקס אוטומטי ומנהל ספרייה שעוקב אחר סדרות, ממתין לגיליונות חדשים כשהם יוצאים, מעביר את ההורדות ללקוח הקיים שלכם, ומבצע עיבוד לאחר הורדה לקבצי CBR/CBZ המתקבלים לספרייה נקייה. היא מתקשרת עם SABnzbd, NZBGet, ומגוון רחב של לקוחות טורנט כולל qBittorrent, Transmission, Deluge ו-rTorrent.

אירוח עצמי של Mylar3 ב-VPS שלכם שומר את רשימת הקריאה שלכם, תור הצפייה, ופרטי ההתחברות של לקוח ההורדות בתוך התשתית שלכם במקום שירות SaaS. בשילוב עם קורא קומיקס כמו Komga או Kavita, הפריסה הופכת לערימה אישית בסגנון Plex לקומיקס — מאחזרת אוטומטית גיליונות חדשים לספרייה שקוראים ניידים ודסקטופ יכולים לצרוך מכל מקום.