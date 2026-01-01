פרוסו CVAT בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי ווב בקוד פתוח לסימון תמונות וסרטונים בהיקף נרחב עבור צוותי ראייה ממוחשבת.
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מה אפשר לבנות עם CVAT
CVAT (כלי אנוטציה לראייה ממוחשבת) היא פלטפורמת אנוטציה מבוססת דפדפן שנבנתה במיוחד לתיוג תמונות, סרטונים וענני נקודות תלת-ממדיים המשמשים לאימון מודלים של ראייה ממוחשבת. בניגוד לאפליקציות תיוג כלליות, כל תכונה מותאמת במיוחד לתהליך העבודה של מהנדסי ML: אינטרפולציית פריימים מרכזיים לווידאו, סגמנטציה חצי-אוטומטית, תיוג מקדים בסיוע מודל, וצינורות עבודה של סקירה/בקרת איכות (QA) עבור צוותי אנוטציה מבוזרים.
אירוח עצמי של CVAT ב-VPS שלכם שומר על מערכי נתונים לאימון, תמונות גולמיות ומטא-נתונים של פרויקטים בתוך התשתית שלכם, במקום להעלות נתונים רגישים ל-SaaS של צד שלישי. פותח במקור על ידי אינטל ומתוחזק כעת על ידי CVAT.ai, הוא מניע צינורות עבודה של תיוג באלפי צוותי ראייה ממוחשבת ברחבי העולם.
פיצ'רים עיקריים של CVAT
תיוג תמונות ווידאו
תיבות תוחמות, מצולעים, פוליקווים, נקודות מפתח, קובואידים, ומסכות סמנטיות על פני תמונות סטילס ורצפי וידאו עם אינטרפולציית פריימים מרכזיים.
אנוטציה בסיוע AI
פילוח אינטראקטיבי, תיוג מקדים בסיוע מודל ותמיכת מעקב מפחיתים את מספר הקליקים הידניים על ידי הרצת מודלי זיהוי ומודלים בסגנון SAM בזמן אמת.
זרימות עבודה בצוות
היררכיית פרויקטים, משימות ועבודות עם תפקידי מסמן, בודק ומנהל בתוספת דוחות בקרת איכות עבור צוותי תיוג מבוזרים.
פורמטים פתוחים של מערכי נתונים
ייבאו וייצאו COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, ו-תריסר פורמטים אחרים של מערכי נתונים היישר מהקופסה.
איכות וקונצנזוס
דוחות איכות מובנים, השוואת אמת-בסיס ומשימות קונצנזוס מזהים סחף אנוטציות לפני שתיוגים שגויים מגיעים לאימון מודלים.
REST API ו-SDK
REST API מלא ו-Python SDK רשמי בנוסף ל-CLI מאפשרים לכם לשלב את CVAT בתוך צינורות MLOps קיימים ולבצע אוטומציה של פעולות על מערכי נתונים.
למה להריץ את CVAT על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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