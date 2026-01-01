CVAT (כלי אנוטציה לראייה ממוחשבת) היא פלטפורמת אנוטציה מבוססת דפדפן שנבנתה במיוחד לתיוג תמונות, סרטונים וענני נקודות תלת-ממדיים המשמשים לאימון מודלים של ראייה ממוחשבת. בניגוד לאפליקציות תיוג כלליות, כל תכונה מותאמת במיוחד לתהליך העבודה של מהנדסי ML: אינטרפולציית פריימים מרכזיים לווידאו, סגמנטציה חצי-אוטומטית, תיוג מקדים בסיוע מודל, וצינורות עבודה של סקירה/בקרת איכות (QA) עבור צוותי אנוטציה מבוזרים.

אירוח עצמי של CVAT ב-VPS שלכם שומר על מערכי נתונים לאימון, תמונות גולמיות ומטא-נתונים של פרויקטים בתוך התשתית שלכם, במקום להעלות נתונים רגישים ל-SaaS של צד שלישי. פותח במקור על ידי אינטל ומתוחזק כעת על ידי CVAT.ai, הוא מניע צינורות עבודה של תיוג באלפי צוותי ראייה ממוחשבת ברחבי העולם.