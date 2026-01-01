Kapowarr היא מנהל ספריית קומיקס באירוח עצמי שנבנה עבור מערכת האקולוגית arr, שנועד לאוטומציה של ההורדה, שינוי השם והארגון של גיליונות קומיקס דיגיטליים, כרכים ורומנים גרפיים. בדומה ל-Sonarr עבור תוכניות טלוויזיה או Radarr עבור סרטים, Kapowarr מאפשר לכם להוסיף כותרים שאתם רוצים לעקוב אחריהם ואז מחפש ומוריד אוטומטית גיליונות חדשים כשהם הופכים לזמינים ממגוון מקורות נתמכים.

האפליקציה יכולה לייבא ספריות קומיקס קיימות, להמיר פורמטים של קבצים ולארגן קבצים לפי סכימות שמות הניתנות להתאמה אישית. הפעלת Kapowarr על VPS שומרת על הספרייה שלכם נגישה מכל מקום תוך כדי אוטומציה של עבודת התחזוקה שאחרת הייתה דורשת מאמץ ידני מתמשך.