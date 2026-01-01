פרסו Kapowarr בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל ספריית קומיקס באירוח עצמי שמוריד, מארגן ומנהל באופן אוטומטי את אוסף הקומיקס הדיגיטלי שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Kapowarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kapowarr
Kapowarr היא מנהל ספריית קומיקס באירוח עצמי שנבנה עבור מערכת האקולוגית arr, שנועד לאוטומציה של ההורדה, שינוי השם והארגון של גיליונות קומיקס דיגיטליים, כרכים ורומנים גרפיים. בדומה ל-Sonarr עבור תוכניות טלוויזיה או Radarr עבור סרטים, Kapowarr מאפשר לכם להוסיף כותרים שאתם רוצים לעקוב אחריהם ואז מחפש ומוריד אוטומטית גיליונות חדשים כשהם הופכים לזמינים ממגוון מקורות נתמכים.
האפליקציה יכולה לייבא ספריות קומיקס קיימות, להמיר פורמטים של קבצים ולארגן קבצים לפי סכימות שמות הניתנות להתאמה אישית. הפעלת Kapowarr על VPS שומרת על הספרייה שלכם נגישה מכל מקום תוך כדי אוטומציה של עבודת התחזוקה שאחרת הייתה דורשת מאמץ ידני מתמשך.
פיצ'רים עיקריים של Kapowarr
הורדות תקלות אוטומטיות
הוסיפו כרכים שברצונכם לעקוב אחריהם, ו-Kapowarr מחפשת באופן אוטומטי ומורידה גיליונות חדשים כשהם יוצאים לאור.
ייבוא וארגון ספריות
ייבאו ספריית קומיקס קיימת ותנו ל-Kapowarr לשנות שם, להעביר ולארגן קבצים לפי סכימת השמות המועדפת עליכם.
הורדה רב-מקורית
הורידו מקישורי DDL, Pixeldrain, Mega, ומהרבה מקורות אחרים עם העדפות איכות ופורמט הניתנות להגדרה.
המרת פורמט
מחלץ וממיר אוטומטית קובצי ארכיון שהורדו לפורמט הקומיקס המועדף עליכם במהלך תהליך הייבוא.
חיפוש ידני ו-אוטומטי
השתמשו בחיפוש מנוטר בלחיצה אחת כדי להוריד כרכים שלמים באופן אוטומטי, או דפדפו ובחרו מהדורות ספציפיות באמצעות חיפוש ידני.
למה להריץ את Kapowarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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