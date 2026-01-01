Casdoor היא פלטפורמת ניהול זהויות וגישה (IAM) בקוד פתוח, המשמשת כשרת אימות מרכזי עבור היישומים שלכם. הבנויה עם תמיכה מובנית ב-OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML ו-LDAP, היא מאפשרת לכל יישום להאציל את התחברות המשתמשים לשירות מהימן אחד — ובכך מבטלת מערכות התחברות נפרדות לכל יישום ומעניקה למשתמשים סט אחד של פרטי התחברות בכל המערכת שלכם.

אירוח עצמי של Casdoor שומר על פרטי ההתחברות ונתוני הסשן של המשתמשים שלכם בשליטה מלאה, ללא תמחור לפי משתמש וללא נעילת ספק. אימות רב-גורמי מובנה, שילובי התחברות חברתית והרשאות מפורטות באמצעות Casbin הופכים אותה לפלטפורמת זהויות מלאה עבור צוותים בכל גודל.