התקינו Casdoor בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול זהויות וגישה בקוד פתוח עם OAuth 2.0, OIDC ו-SAML עבור כניסה יחידה מרכזית.
בחרו תוכנית VPS עבור Casdoor
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Casdoor
Casdoor היא פלטפורמת ניהול זהויות וגישה (IAM) בקוד פתוח, המשמשת כשרת אימות מרכזי עבור היישומים שלכם. הבנויה עם תמיכה מובנית ב-OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML ו-LDAP, היא מאפשרת לכל יישום להאציל את התחברות המשתמשים לשירות מהימן אחד — ובכך מבטלת מערכות התחברות נפרדות לכל יישום ומעניקה למשתמשים סט אחד של פרטי התחברות בכל המערכת שלכם.
אירוח עצמי של Casdoor שומר על פרטי ההתחברות ונתוני הסשן של המשתמשים שלכם בשליטה מלאה, ללא תמחור לפי משתמש וללא נעילת ספק. אימות רב-גורמי מובנה, שילובי התחברות חברתית והרשאות מפורטות באמצעות Casbin הופכים אותה לפלטפורמת זהויות מלאה עבור צוותים בכל גודל.
פיצ'רים עיקריים של Casdoor
פרוטוקולי SSO אוניברסליים
תמיכה ב-OAuth 2.0, OpenID Connect ו-SAML מאפשרת ל-Casdoor לשמש כספקית הזהויות כמעט לכל יישום באופן מובנה.
אימות רב-גורמי
אכפו TOTP, מפתחות חומרה WebAuthn, קודי SMS, או Face ID בכל היישומים המחוברים עם מדיניות MFA לכל יישום.
ספקי התחברות חברתית
מחברים מובנים עבור GitHub, Google, Microsoft, ועשרות ספקים אחרים מאפשרים למשתמשים להתחבר עם חשבונות קיימים.
בקרת גישה גרעינית
מדינויות ACL, RBAC ו-ABAC המופעלות על ידי Casbin שולטות בדיוק אילו משתמשים ותפקידים יכולים לגשת לאילו משאבים ברחבי הערימה שלכם.
תמיכה רב-ארגונית
נהלו מספר ארגונים מבודדים עם מאגרי משתמשים, יישומים ומדיניות נפרדים ממופע Casdoor יחיד.
למה להריץ את Casdoor על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.