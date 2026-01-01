Koel היא אפליקציית סטרימינג למוזיקה באירוח עצמי, שמעניקה לכם חווית האזנה דמוית Spotify עבור אוסף המוזיקה שלכם. הבנויה על Laravel ו-Vue.js, היא מספקת השמעת אודיו רספונסיבית, ניהול ספרייה ויצירת רשימות השמעה כולן בדפדפן — בכל מכשיר, ללא צורך בהתקנת אפליקציה.

בניגוד לשירותי סטרימינג בענן, Koel שומרת את המוזיקה שלכם בשרת שלכם ללא מנויים, ללא הגבלות תוכן וללא שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים. העלו קבצים ישירות דרך ממשק האינטרנט או הפנו את Koel לתיקיית מוזיקה קיימת, והיא מטפלת בניתוח מטא-נתונים, אחזור עטיפות אלבומים וארגון ספרייה באופן אוטומטי.