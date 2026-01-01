פרוסו Koel בלחיצה אחת.
שרת הזרמת מוזיקה אישי שהופך את ה-VPS שלכם לנגן מוזיקה פרטי בענן עם ממשק אינטרנט מודרני.
בחרו תוכנית VPS עבור Koel
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Koel
Koel היא אפליקציית סטרימינג למוזיקה באירוח עצמי, שמעניקה לכם חווית האזנה דמוית Spotify עבור אוסף המוזיקה שלכם. הבנויה על Laravel ו-Vue.js, היא מספקת השמעת אודיו רספונסיבית, ניהול ספרייה ויצירת רשימות השמעה כולן בדפדפן — בכל מכשיר, ללא צורך בהתקנת אפליקציה.
בניגוד לשירותי סטרימינג בענן, Koel שומרת את המוזיקה שלכם בשרת שלכם ללא מנויים, ללא הגבלות תוכן וללא שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים. העלו קבצים ישירות דרך ממשק האינטרנט או הפנו את Koel לתיקיית מוזיקה קיימת, והיא מטפלת בניתוח מטא-נתונים, אחזור עטיפות אלבומים וארגון ספרייה באופן אוטומטי.
פיצ'רים עיקריים של Koel
נגן רשת מודרני
אפליקציית Vue.js בעלת עמוד יחיד מספקת הפעלה מיידית, ניהול תורים וקיצורי מקלדת מכל דפדפן, מבלי להתקין אפליקציה מקורית.
העלאת קבצים בדפדפן
הוסיפו מוזיקה לספרייה שלכם על ידי גרירת קבצים לדפדפן — אין צורך בגישת SSH, FTP או שורת פקודה.
סקרובלינג Last.fm
חברו את חשבון Last.fm שלכם כדי להקליט אוטומטית כל שיר שתשמיעו ולבנות היסטוריית האזנה מלאה.
תמיכה בריבוי משתמשים
צרו חשבונות לבני משפחה או חברים, שלכל אחד מהם יהיו רשימות השמעה והיסטוריית האזנה נפרדות, כשכולם חולקים את אותה ספריית מוזיקה.
ניהול רשימת השמעה
בנו ונהלו פלייליסטים באופן ידני או תנו ל-Koel ליצור באופן אוטומטי רשימות "Recently Played" ומועדפים בזמן שאתם מאזינים.
למה להריץ את Koel על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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