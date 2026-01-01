Vane הוא מנוע מענה מבוסס בינה מלאכותית בקוד פתוח, שפועל כולו על תשתית שאתם שולטים בה. הוא משלב קצה עורפי (backend) של מטא-חיפוש מבוסס SearXNG עם מודל שפה גדול לבחירתכם — מודלי Ollama מקומיים או ספקי ענן כמו OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ו-Groq — כדי לסנתז תשובות מדויקות המגובות במקורות אינטרנט מצוטטים.

אירוח עצמי של Vane שומר כל שאילתת חיפוש והעלאת מסמכים ב-VPS שלכם. אין רישום שאילתות של צד שלישי, אין מנוי לפי משתמש, ואין דירוג אטום — אתם בוחרים את מקורות החיפוש, את המודל ואת רמת הפרטיות המתאימה לאופן שבו אתם חוקרים.