התקינו Vane בלחיצה אחת.
מנוע תשובות מבוסס AI, עם דגש על פרטיות, שפועל כולו על החומרה שלכם, ומספק תשובות עם מקורות מצוטטים באמצעות מודלי LLM מקומיים או ספקי ענן.
בחרו תוכנית VPS עבור Vane
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Vane
Vane הוא מנוע מענה מבוסס בינה מלאכותית בקוד פתוח, שפועל כולו על תשתית שאתם שולטים בה. הוא משלב קצה עורפי (backend) של מטא-חיפוש מבוסס SearXNG עם מודל שפה גדול לבחירתכם — מודלי Ollama מקומיים או ספקי ענן כמו OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ו-Groq — כדי לסנתז תשובות מדויקות המגובות במקורות אינטרנט מצוטטים.
אירוח עצמי של Vane שומר כל שאילתת חיפוש והעלאת מסמכים ב-VPS שלכם. אין רישום שאילתות של צד שלישי, אין מנוי לפי משתמש, ואין דירוג אטום — אתם בוחרים את מקורות החיפוש, את המודל ואת רמת הפרטיות המתאימה לאופן שבו אתם חוקרים.
פיצ'רים עיקריים של Vane
תשובות AI מצוטטות
כל תגובה מקשרת למקורות המידע הבסיסיים, ומאפשרת לכם לאמת טענות ולהעמיק מבלי לסמוך באופן עיוור על התוכן שנוצר.
LLMs מקומיים ושל ענן
הריצו מודלי קוד פתוח באופן מקומי באמצעות Ollama, או חברו את OpenAI, Anthropic, Google Gemini ו-Groq מאותו ממשק אינטרנט.
SearXNG מאוגד
מגיע עם מופע מטא-חיפוש של SearXNG, כך ששאילתות מאוגדות על פני מנועים רבים מבלי לחשוף אותן לגששים מסחריים.
מצבי מהירות ואיכות
לעבור בין מצבי מהירות, מאוזן ואיכות כדי להחליף זמן תגובה בתמורה למחקר מעמיק יותר, רב-שלבי בשאלות קשות יותר.
העלאות קבצים וגילוי
העלו קובצי PDF, קובצי טקסט ותמונות כדי לשאול שאלות על המסמכים שלכם, או עיינו בפיד Discover לתוכן פופולרי.
חפשו היסטוריה ב-VPS שלכם
כל השאילתות, הקבצים שהועלו והיסטוריית הצ'אט נשארים בשרת שלכם בנפח אחסון קבוע — לעולם לא מסונכרנים לענן צד שלישי.
למה להריץ את Vane על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.