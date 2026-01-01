Jellyswarrm הוא פרוקסי איגור בקוד פתוח המשלב מספר שרתי Jellyfin מאחורי נקודת קצה אחת, ומציג ספריות, משתמשים והשמעה כאילו הגיעו משרת יחיד. הוא נבנה עבור משקי בית וקבוצות חברים שהסרטים, התוכניות והמוזיקה שלהם נמצאים על מכונות או רשתות נפרדות, אך רוצים מקום אחד לגלוש ולהשמיע הכל.

מכיוון שהוא מדבר את ה-API של Jellyfin באופן טבעי, לקוחות קיימים למובייל, לטלוויזיה ולמחשב שולחני ממשיכים לעבוד ללא צורך בהגדרה מחדש. אירוח עצמי של Jellyswarrm על VPS מעניק לכם נקודת כניסה ציבורית יציבה המגשרת בין מופעי Jellyfin מרוחקים ללא VPNs או חיבורי SMB, בעוד שההמרה (transcoding) עדיין מתבצעת בשרת המקור שבבעלותו המדיה.