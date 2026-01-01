התקינו Jellyswarrm בלחיצה אחת.
פרוקסי הפוך בקוד פתוח שממזג מספר שרתי Jellyfin לספריית מדיה מאוחדת אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור Jellyswarrm
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jellyswarrm
Jellyswarrm הוא פרוקסי איגור בקוד פתוח המשלב מספר שרתי Jellyfin מאחורי נקודת קצה אחת, ומציג ספריות, משתמשים והשמעה כאילו הגיעו משרת יחיד. הוא נבנה עבור משקי בית וקבוצות חברים שהסרטים, התוכניות והמוזיקה שלהם נמצאים על מכונות או רשתות נפרדות, אך רוצים מקום אחד לגלוש ולהשמיע הכל.
מכיוון שהוא מדבר את ה-API של Jellyfin באופן טבעי, לקוחות קיימים למובייל, לטלוויזיה ולמחשב שולחני ממשיכים לעבוד ללא צורך בהגדרה מחדש. אירוח עצמי של Jellyswarrm על VPS מעניק לכם נקודת כניסה ציבורית יציבה המגשרת בין מופעי Jellyfin מרוחקים ללא VPNs או חיבורי SMB, בעוד שההמרה (transcoding) עדיין מתבצעת בשרת המקור שבבעלותו המדיה.
פיצ'רים עיקריים של Jellyswarrm
תצוגת ספרייה מאוחדת
עיינו בסרטים, תוכניות ומוזיקה מכל שרת Jellyfin מחובר בתוך רשת ספרייה אחת עם שורות 'הבא בתור' ו'נוספו לאחרונה' ממוזגות.
השמעה ישירה במעלה הזרם
זרמים מוגשים ישירות משרת Jellyfin המקור, כך שטרנסקודינג ורוחב הפס נשארים על המכונה שבבעלותה המדיה.
Jellyfin API תואם
מופיע ללקוחות כשרת Jellyfin רגיל, כך שאפליקציות קיימות ב-Android, iOS, Roku, Fire TV, ו-Apple TV ממשיכות לעבוד ללא שינויים.
מיפוי משתמשים בין שרתים
קשרו חשבונות בין מספר שרתי מקור כך שכל צופה יתחבר פעם אחת ויראה את הספריות שיש לו גישה אליהן בכל מקום.
פדרציית שרתים
סנכרון משתמשים אוטומטי בין מופעי Jellyfin מחוברים שומר על התאמה בין האישורים והגישה, ללא צורך בניהול חשבונות ידני.
לוח בקרה אישי למשתמש
דף משתמש מובנה מאפשר לצופים לנהל את פרטי הגישה שלהם במעלה הזרם ואת הספריות המחוברות שלהם מממשק אינטרנט יחיד.
למה להריץ את Jellyswarrm על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.