Dittofeed היא אלטרנטיבת קוד פתוח ל-Braze ו-Iterable, שנבנתה עבור צוותי מוצר ושיווק שזקוקים לשליטה מלאה על הודעות ללקוחות ללא תמחור לפי הודעה. היא מאפשרת לכם לעצב זרימות מסע אוטומטיות המופעלות על ידי התנהגות משתמשים — רצפי קליטה, קמפיינים למעורבות מחדש, התראות טרנזקציה ועוד — בערוצי אימייל, SMS, WhatsApp, Slack והתראות פוש לנייד.

אירוח עצמי של Dittofeed שומר את כל נתוני אירועי הלקוחות, רשימות אנשי הקשר והיסטוריית ההודעות על התשתית שלכם. אתם נמנעים מדמי רישיון למשתמש ומדמי הודעה תוך שמירה על היכולת להשתלב ישירות עם מחסן הנתונים שלכם, לחבר ספק אימייל משלכם, ולעמוד בדרישות ריבונות נתונים.