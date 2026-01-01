פרוסו Dittofeed בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת מעורבות לקוחות בקוד פתוח להודעות אוטומטיות מרובות ערוצים באמצעות אימייל, סמס, סלאק והתראות פוש לנייד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dittofeed
Dittofeed היא אלטרנטיבת קוד פתוח ל-Braze ו-Iterable, שנבנתה עבור צוותי מוצר ושיווק שזקוקים לשליטה מלאה על הודעות ללקוחות ללא תמחור לפי הודעה. היא מאפשרת לכם לעצב זרימות מסע אוטומטיות המופעלות על ידי התנהגות משתמשים — רצפי קליטה, קמפיינים למעורבות מחדש, התראות טרנזקציה ועוד — בערוצי אימייל, SMS, WhatsApp, Slack והתראות פוש לנייד.
אירוח עצמי של Dittofeed שומר את כל נתוני אירועי הלקוחות, רשימות אנשי הקשר והיסטוריית ההודעות על התשתית שלכם. אתם נמנעים מדמי רישיון למשתמש ומדמי הודעה תוך שמירה על היכולת להשתלב ישירות עם מחסן הנתונים שלכם, לחבר ספק אימייל משלכם, ולעמוד בדרישות ריבונות נתונים.
פיצ'רים עיקריים של Dittofeed
אוטומציה של מסע
עיצוב תהליכי הודעות מרובי שלבים המופעלים על ידי אירועי משתמשים, השהיות זמן או חברות בפלחים, באמצעות עורך ויזואלי של גרירה ושחרור.
הפצה רב-ערוצית
שלחו הודעות באמצעות אימייל, SMS, התראות מובייל, WhatsApp ו-Slack מפלטפורמה אחת מבלי לנהל ספקים נפרדים לכל ערוץ.
פילוח התנהגותי
בנו פלחי קהל דינמיים מאירועים ומאפייני משתמשים בזמן אמת כדי למקד את המשתמשים הנכונים בזמן הנכון.
ספריית תבניות
צרו תבניות הודעות ונהלו את הגרסאות שלהן באמצעות עורך עשיר, ולאחר מכן עשו בהן שימוש חוזר במסעות לקוח ובקמפיינים מרובים.
אנליטיקה של משלוחים
עקבו אחר שיעורי פתיחה, שיעורי קליקים, המרות ושגיאות מסירה לכל מסע וערוץ כדי לייעל את המסרים לאורך זמן.
למה להריץ את Dittofeed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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